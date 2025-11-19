Los Javis venden su fabulosa casa de Pozuelo tras su ruptura: puede ser tuya por 5 millones de euros

La ruptura de Los Javis fue todo un shock. Después de 13 años de relación sentimental, Javier Calvo y Javier Ambrossi pusieron punto final a su historia de amor. Eso sí, la información publicada por El País señalaba que su asociación profesional como guionistas, productores y directores seguiría adelante. Ambos tienen pendiente de estreno la película La bola negra, continúan como jurado de Drag Race y se espera que más adelante vengan muchos más.

Aclarado este asunto, muchos se preguntaron qué iba a pasar con su casa, una fabulosa vivienda que han dejado ver no solo en las redes sociales, sino en un reportaje en la revista AD en el que abrieron las puertas de su residencia en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Se podría pensar que uno de ellos se la compraría al otro, pero parece que no porque de acuerdo con Lecturas, la expareja la ha puesto a la venta.

Glenn Close, Javier Calvo y Javier Ambrossi paseando por Madrid tras finalizar el rodaje de la película 'La bola negra'. GJLD

Así lo aseguró Luis Pliego, director de la publicación, que indicó en El tiempo justo que Los Javis pretenden vender la casa por 5 millones de euros. Añadió que en su momento pidieron 1,4 millones de euros de hipoteca para sufragar la vivienda y quizá una reforma que no fue rápida ni barata. "La compraron en enero de 2022 y la tienen dos años de obras. La reforma es maravillosa. Tiene 975 metros y una parcela de 2500 metros cuadrados", comentó Luis Pliego.

Fue diseñada por Benjamín Iborra y Raúl Hinarejos para crear una vivienda que fuera también un espacio de trabajo para los creadores, que además disfrutaban invitando a sus amigos a muchas fiestas. Algunas de ellas fueron publicitadas en las redes sociales, mientras seguro que otras quedaron en privado.

"Esta casa es muy social. Siempre hay gente, siempre hay fiestas, siempre hay una lectura de guiones. Queríamos un lugar que no fuera solo para nosotros sino también para nuestra familia y nuestro trabajo. También es un espacio creativo", manifestó Javi Calvo en el reportaje de AD en el que lucieron su estupenda casa madrileña y que se hizo viral en su momento.

"Queríamos mudarnos a una vivienda que pareciera una casa de vacaciones, donde siempre fuera verano. Un hogar que nos hiciera sentir que todo nuestro esfuerzo ha valido la pena", añadió Ambrossi en la revista de arquitectura.

La residencia que Los Javis quieren vender cuenta con un gran salón, cocina, comedor, varios baños, cine, discoteca, una gran biblioteca y por supuesto un gran jardín con piscina. Por ella buscan obtener 5 millones de euros que se repartirán para poder seguir adelante. La vivienda es de los dos, no así la casa del barrio de Malasaña en Madrid en el que vivieron antes, que de acuerdo con el citado medio solo pertenece a Javier Calvo.

Las palabras de Javier Ambrossi

Otra pregunta que sobrevuela esta ruptura es cómo se siguen llevando. ¿Está todo bien entre ellos? De acuerdo con Javier Ambrossi, parece que sí: "Somos superamigos, todo fenomenal y va todo bien. No hay que temer a los cambios. Estoy contento y él también. Tenemos miles de proyectos juntos. Era mi mejor amigo antes de ser mi pareja y va a seguir siendo así. Todo está perfecto", señaló en declaraciones a Europa Press. Seguro que cuando se deshagan de la casa las cosas irán todavía mejor para ellos.