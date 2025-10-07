Los reyes en Bruselas: complicidad con Felipe y Matilde de Bélgica, el Armani de Letizia y el motivo por el que llegaron tarde

Felipe y Matilde de Bélgica y los reyes Felipe y Letizia en su encuentro en el Palacio Real de Bruselas.

Los reyes Felipe y Letizia comenzaron una de sus semanas más importantes, la que cierran con los actos del 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional, con un viaje oficial al extranjero. Además, se produjo un cónclave royal porque su destino fue Bélgica, y por tanto sus anfitriones fueron sus homólogos, los reyes Felipe y Matilde de los belgas.

La jornada empezó hacia las 11 horas del martes 7 de octubre de 2025 con el recibimiento y encuentro con Felipe y Matilde de Bélgica, que abrieron el Palacio Real de Bruselas a don Felipe y doña Letizia. No se puede decir que sean grandes amigos, pero estos familiares lejanos, porque Felipe VI y Felipe de los belgas son primos, tienen una relación muy cordial que se ha puesto de manifiesto en su encuentro.

Los reyes Felipe y Letizia y Felipe y Matilde de Bélgica se saludan en su encuentro en el Palacio Real de Bruselas. Geert Vanden Wijngaert

Los cuatro reyes se saludaron con mucho afecto. Hubo besos y mucha complicidad en sus saludos. También explicaciones, porque Felipe y Letizia llegaron con 4 minutos de retraso. Es verdad que no fue una tardanza exagerada, pero en estos casos, donde todo está medido, hasta la más mínima demora llama la atención.

Como mostró el periodista belga Wim Dehandschutter, presente en el Palacio Real de Bruselas, los reyes contaron a sus homólogos que llegaron tarde porque en su trayecto hacia el centro de la capital se encontraron atasco. En este caso, ni la escolta policial de la que gozan les salvó y se tragaron el tráfico como todos los demás.

Los reyes Felipe y Letizia y Felipe y Matilde de Bélgica se saludan con mucho cariño en su encuentro en el Palacio Real de Bruselas. Geert Vanden Wijngaert

Se pudo ver el guiño de la reina Matilde a España al vestirse de rojo y al colocarse unos pendientes de la reina Fabiola de Bélgica, que era española, así como el look de Armani de Letizia. La reina rescató del armario un vestido de esta firma que no se ponía desde 2023 en Londres, cuando viajó a la capital británica para el Día Mundial de la Investigación en Cáncer. Este traje forma parte de la colección PreFall 2019 y destaca por su estampado floral y su efecto dos piezas.

Después del recibimiento público y oficial y de las fotos, Felipe VI y doña Letizia firmaron en el libro de honor en la Sala Imperio del Palacio Real. Seguidamente, los anfitriones agasajaron a sus invitados con un almuerzo privado en la residencia real. La comida entre las dos parejas reales se desarrollaría en inglés, pero quizá con algunas palabras en español, lengua que los reyes belgas conocen, aunque no dominan a la perfección.

Felipe de Bélgica y la reina Letizia con un vestido de Armani en su encuentro en el Palacio Real de Bruselas. Geert Vanden Wijngaert

Posteriormente ya sería el momento de cumplir con el compromiso que llevó a los reyes Felipe y Letizia a la capital belga, el acto inaugural de Europalia España en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas, el Bozar. Allí realizan un recorrido por la exposición Luz y Sombra. Goya y el Realismo en España para poner el broche de oro a esta visita de primer nivel con la que buscan dar impulso y visibilidad a este festival, que con su programa busca difundir la riqueza cultural española en Bélgica.