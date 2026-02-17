Manel Navarro revela lo que le pasó al volver de Eurovisión 2017: "Los de la discográfica me pasaron una carta bajo la puerta para que dejara el piso en dos días"

Antes del Benidorm Fest, RTVE tenía otros métodos para elegir al representante de España en Eurovisión. En 2017 se emitió un programa llamado Objetivo Eurovisión. La favorita del público era Mirela y su canción Contigo.

Y efectivamente el público votó por Mirela y después por LeKlein, dejando a Manel Navarro en tercera posición. Sin embargo, el jurado apostó por él con la máxima puntuación, relegando a las favoritas a posiciones más bajas. Mirela y Manel Navarro empataron, el jurado desempató, dio la victoria al cantante de Do ir for your lover y se armó el lío.

Manel Navarro en su actuación en Eurovisión 2017 Michael Campanella via Getty Images

Hubo gritos de tongo y una enorme polémica, pero nada evitó que el catalán viajara Kiev para representar a España en Eurovisión 2017. Actuó en número 16 y todo iba bien hasta que en las últimas estrofas le salió un gallo que nadie que viera el festival, al menos en España, ha podido olvidar. ¿El resultado? Quedó último y solo recibió cinco puntos de Portugal.

Manel Navarro vivió un infierno

Casi una década después de aquella experiencia que pasó de sueño a pesadilla desde el minuto uno, Manel Navarro se ha sincerado en el estreno de Vergüenza, una producción original de Podimo que muestra "historias reales que nace con la intención de ser un ejercicio radical de empatía". El pódcast está presentado por el periodista Dani Sousa.

"La gente me decía: 'Tongo, tongo', ya el primer día. Me dicen que voy a representar a España en Eurovisión y yo lo que me siento es como una mierda. Me siento como una mierda en ese momento", recuerda Manel Navarro.

"Salí de fiesta y lo que me encuentro es más gente diciéndome cosas malas. Amenazas de muerte y todo. Y de hecho, volviendo de unas salas de ensayos que están en Atocha, a dos calles de casa, un grupito de gente me empezó a escupir. Yo acabé cogiéndole miedo al escenario", añadió.

La discográfica le desahució

No tenía el apoyo del público, o de parte de él, ni tampoco de su discográfica, de quien no esperaba lo que le hicieron: "A mí me estaba costeando el piso la discográfica. Volví de Eurovisión y a los dos días me pasaron una carta por debajo de la puerta, que tengo dos días para dejar el piso".

"Y al final me vi solo. La misma gente que me metió en ese follón es la misma gente que a la que salió mal se piró", expresó muy dolido Manel Navarro, que recuerda con dolor y decepción aquellos tiempos.