Un conductor de Amazon sigue el GPS hasta un campo de tiro militar y queda atrapado en arenas movedizas: "Es un área extremadamente peligrosa"

A veces, el GPS puede jugar muy malas pasadas. El conductor de una furgoneta de reparto de Amazon entró de lleno, al seguir las indicaciones del GPS, en el camino más peligroso de Gran Bretaña.

El trabajador se adentró en Broomway, un camino de 600 años de antigüedad que atraviesa unas marismas y cuenta con arenas movedizas. Su objetivo era llegar a una isla del estuario del Támesis utilizada por el ejército británico.

Tal y como explican desde The Guardian, "Broomway solo se puede cruzar cuando la marea está baja. Se sabe que decenas de personas han muerto al intentar cruzarlo, muchas de ellas ahora enterradas en el cementerio de Foulness, y la marea sube muy rápidamente". Por ello, ha sido apodado históricamente como "el camino de la muerte".

Cuando los guardacostas llegaron hasta la furgoneta, descubrieron que el repartidor había abandonado el vehículo y se encontraba en un lugar seguro. Posteriormente, la furgoneta fue recuperada por Amazon.

Una ruta "no apta para vehículos"

"Este 15 de febrero, a las 11:30 de la mañana, se informó a los guardacostas de que una furgoneta de reparto de Amazon había entrado en el Broomway", han indicado desde el servicio de guardacostas

En relación a lo ocurrido, el servicio de guardacostas ha subrayado que Broomway es una ruta que "no es apta para vehículos y solo debe recorrerse a pie con un guía que conozca las marismas".

"Se trata de una zona extremadamente peligrosa que pertenece al Ministerio de Defensa y a la que solo se puede acceder libremente cuando los campos de tiro no están activos y la barrera está abierta", ha añadido el servicio de guardacostas.

"La principal preocupación de los guardacostas era la seguridad de los ocupantes y la posible contaminación. Una vez confirmado que los ocupantes estaban a salvo y que el vehículo sería retirado más tarde ese mismo día, los guardacostas dieron por concluida su intervención", han precisado las autoridades.