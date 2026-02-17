La comentada reacción de Felipe González al ver el micrófono de TVE de una reportera

Felipe González atiende a TVE antes de su entrada al Congreso de los Diputados

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha sido noticia estos días tras asegurar que votaría en blanco en las próximas elecciones, rechazado así apoyar al PSOE que lidera Pedro Sánchez.

Unas declaraciones muy polémicas que han provocado un aluvión de críticas desde la izquierda, llegando incluso a las filas socialistas, con algunos ministros del PSOE señalándole la puerta de salida de la organización política que él mismo lideró durante varios lustros.

Por todo ello le ha preguntado una reportera del programa de TVE Malas lenguas a su llegada al Congreso, que este martes ha acogido la conmemoración de la Constitución de 1978, convirtiéndose así en la más duradera de la historia de España.

El curioso gesto del ex presidente del Gobierno

"¿Cómo afronta este día después de lo que hemos visto de los ministros, con las peticiones que le hacían de irse del PSOE?", le ha preguntado la periodista a Felipe González en el patio del Congreso.

"Nada, eso no me afecta mucho", ha asegurado el ex dirigente socialista, que instantes después tenía una curiosa reacción al ver que el micrófono que portaba la reportera era de Televisión Española.

"Si les quiero decir...", ha dicho González antes de girar la cabeza para leer las siglas de la televisión pública. "Soy de Televisión Española", le ha aclarado la periodista de Malas lenguas.

Su reacción sorprendía a la propia reportera y a los miembros del programa, que han comentado lo ocurrido esta mañana en el Congreso. Jesús Cintora, presentador del programa, no ha podido evitar reírse a carcajadas del curioso gesto e González.

"Le ha pillado la matrícula, Sarah, ten cuidado con lo que dices", le ha dicho Cintora en tono de broma a Sarah Santaolalla, quien ha recogido el guante asegurando que el ex presidente del Gobierno "a lo mejor está más cómodo con los de Estado de Alarma".