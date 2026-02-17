Daniel Lacalle, ex del PP, dice que España es más pobre que Mississippi: la respuesta del economista Julen Bollain es para leerla en bucle

El doctor en Economía Daniel Lacalle ha comparado a España con Mississippi, destacando que nuestro país es "más pobre" que este estado sureño de Estados Unidos, pues tiene "más del doble de desempleo en términos comparables".

El que fuera asesor en materia económica de Pablo Casado en el Partido Popular en 2019, ha atacado al Gobierno señalando que España tiene "salarios muy inferiores" al estado de Mississippi.

Lo ha hecho en su cuenta de X, a través de un mensaje donde además acusa a Pedro Sánchez de decir "sandeces" y de ser "el principal propagandista". Unas palabras a las que ha respondido el también economista Julen Bollain, ex miembro de Podemos en Euskadi.

"Esperanza de vida: Misisipi: 71 años. España: 84 años. Tasa de homicidios (por cada 100.000 habitantes): Misisipi: 19,4. España: 0,69", ha dicho Bollain en su cuenta de X, rematando su mensaje de forma rotunda. "Pero Lacalle se queda con Mississippi", ha sentenciado el economista vasco.

La respuesta, cargada de datos objetivos y verificables, constata que lo más importante no son siempre los datos de empleo. Y es que Estados Unidos sale perdiendo claramente cuando se compara con España en términos de calidad de vida.

España, por delante de Estados Unidos

Si atendemos a los informes más recientes (2025-2026) de instituciones oficiales, España supera actualmente a Estados Unidos en la mayoría de los índices globales, consolidándose como una "democracia plena", mientras que EE. UU. ha mostrado signos de erosión institucional en los últimos años.

En términos económicos, EE.UU. gana claramente, pero España domina en seguridad y salud. España: Cuenta con uno de los sistemas sanitarios más eficientes del mundo. La esperanza de vida ronda los 83-84 años. No pueden decir lo mismo al otro lado del charco, donde la esperanza de vida es de 76-77 años.

Por otro lado, España se sitúa constantemente entre los países más seguros del mundo (Top 20 en el Global Peace Index). En comparación, EE.UU. presenta tasas de criminalidad violenta y muertes por armas de fuego muy superiores.