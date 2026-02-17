Ramón García pide llevar a los niños a los toros porque "les van a hacer mejores personas" y un historiador representa a muchos con la pregunta que plantea

El presentador de televisión y locutor Ramón García, conocido especialmente por el icónico programa español Grand Prix, ha generado cierta polémica en las redes sociales por lo que ha dicho durante la gala de San Isidro 2025 en Las Ventas, donde se detallaron 31 festejos. 26 de ellos se llevarán a cabo en la popular Feria de San Isidro de Madrid.

García era uno de los que conducía el evento, junto a Gemma Camacho, periodista, y habló en favor de la tauromaquia. Incluso hizo una petición a los invitados al acto, caldo de cultivo de la polémica en medio del debate sobre los toros.

"Yo quiero pedir hoy que lleven a sus hijos y a sus hijas a los toros porque el mundo del toro y lo que se aprende no te lo da nada. Lleven a los niños a los toros, les van a hacer mejores personas", afirmó el presentador en el acto.

La réplica de un historiador con pregunta incluida

El historiador y profesor Manel Márquez, que siempre está al pie de la actualidad, ha sido uno más de los que se han hecho eco de las palabras de Ramón García y no ha dudado en reaccionar y, sobre todo, plantear una pregunta que invita a la reflexión.

"Lleven a sus hijos a los toros (...) porque el mundo del toro y lo que se aprende no te lo da nada en la vida... Ramón García, presentación San Isidro 2026 en Las Ventas. Es la España negra que 'educa' en el maltrato animal y la violencia", ha expresado en un tuit publicado en su perfil oficial de X (@manelmarquez).

Y remata con la pregunta: "¿Qué pueden aprender asesinando un toro?". Amplía el debate sobre si la tauromaquia es maltrato animal o, en cambio, es "arte", según los que defienden este espectáculo.

Muchas, muchas reacciones

A estas palabras del historiador se han sumado multitud de usuarios de X que están de acuerdo con él: "Un espectáculo de banderillear a un toro, oírle y verlo sufrir no es un espectáculo para ningún niño".

Por otro lado, el usuario @bryant_fury recuerda cuando lo llevaron a los toros cuando era pequeño: "Jamás pude comprender dónde estaba la diversión en eso que estaba viendo. De hecho, a los cinco minutos ya tenía ganas de que acabase eso. Es algo que nunca lograré comprender".