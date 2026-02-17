Junts rechaza la propuesta de Vox para prohibir el burka y el niqab... pero registra otra similar

Junts ha anunciado este martes que votará en contra de la proposición de ley de Vox que se debatirá hoy en el Congreso para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos, aunque ha registrado un proyecto propio que va en la misma dirección.

Fuentes del partido aseguran no han votado nunca ninguna propuesta de Vox en el Congreso, y ahora tampoco lo harán porque consideran que la formación de Santiago Abascal "es un partido político anticatalán, antifeminista, en contra de los derechos humanos y que ha liderado la represión contra Cataluña".

Sin embargo, Junts ha registrado un proyecto de ley que defiende igualmente la prohibición del burka y el uso del velo en espacios públicos, algo que ya defendieron en el Parlament así como que su regulación se pudiera decidir con el traspaso de competencias en materia de inmigración, "que tumbaron Vox, Podemos y PP".

"Decimos 'no' al burka porque es opresión y porque la libertad y la seguridad de las mujeres no se negocian. Decimos 'no' al fascismo de Vox, al populismo y al falso buenismo de las izquierdas", asegura la formación catalana.

El texto que debatirá inicialmente la Cámara Baja este martes y que ha sido desarrollado por Vox no es nuevo, puesto que ya se presentó otro que defendía la "necesidad" de regular el uso del niqab y el burka. Prendas, ambas, que para Vox llevan asociadas una "clarísima implicación de erradicación de la identidad personal de la mujer de la vida colectiva", de "sometimiento al varón", y que representan "un grave riesgo para la seguridad".

La proposición de ley organica no solo busca prohibir su uso en espacios públicos, ya que también plantea incluir un artículo en el Código Penal para castigar con hasta tres años de prisión a quienes impongan "de manera violenta, intimidación o cualquier forma de coacción" el uso del velo.

A nivel de control de inmigración, Vox va más allá e insta a modificar ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social para que contemple la expulsión del territorio español de los mismos cuando cometan alguna infracción grave, asociada también a la cuestión de estas prendas.

Igualmente, la formación ultraderechista solicita en su proyecto que se incluya como infracción leve en la ley de protección de la seguridad ciudadana el uso de nicab o burka.

Vox se enfada con Junts

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán Europa Press via Getty Images

El PP ha apoyado la tramitación de esta proposición en plenas negociaciones para formar gobiernos en Extremadura y Aragón, aunque su voto junto al de UPN no será suficiente para lograr mayoría simple y permitir que la ley siga el cauce parlamentario.

Por eso, la portavoz de Vox en el Congeso, Pepa Millán, ha criticado que Junts vaya a votar en contra de su proposición de ley y les ha acusado de estar "a favor de la islamización en Cataluña". "Esto se lo tendrán que explicar a los catalanes que están sufriendo esa sustitución poblacional", ha dicho.

Preguntada sobre si votarían a favor de la propuesta de Junts si fuese similar a la suya, la portavoz ha contestado que duda "mucho que fuera coincidente, porque en ese caso se tendría muy fácil votar a favor" de la iniciativa de Vox. "La realidad es que Junts se mueve por el cálculo electoral", ha subrayado.