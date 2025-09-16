Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit de Noruega, vinculado con un narcotraficante amigo de un terrorista condenado

Puede que algún día haya salido todo y no haya más asuntos negativos que comentar de Marius Borg Høiby, pero está claro que ese día no ha llegado. Por si fuera poco haber sido formalmente acusado de 32 delitos, entre ellos cuatro violaciones, lo que le lleva a juicio en 2026, se han conocido más detalles sobre sus controvertidas amistades.

Dagbladet ha dado a conocer que el hijo de Mette-Marit de Noruega estuvo de fiesta con un hombre del que no han dado su identidad, pero sí que tiene 49 años y que es de Lørenskog, al este de Oslo. Evidentemente no pasa nada por su edad, ni por su procedencia, pero sí es un problema la relación de este individuo con otras personas peligrosas.

Haakon y Mette-Marit de Noruega rinden homenaje a las víctimas del atentado en el Orgullo de Oslo en junio de 2022. Getty Images

Marius ha tenido contacto con una persona que a su vez tenía un grupo de Whatsapp en el que participaban el terrorista encarcelado Zaniar Matapour y Arfan Qadeer Bhatti, que fue acusado de terrorismo. Bhatti declaró ante el Tribunal de Distrito de Oslo porque se le acusa de complicidad en actos terroristas graves por el tiroteo en Oslo el 25 de junio de 2022 en el que fueron asesinadas dos personas. Bhatti negó su responsabilidad.

El grupo de Whatsapp antes mencionado tenía como nombre algo así como Disfrutar de la comida y tiempo de calidad, y en él participaban Zaniar Matapour, Arfan Qadeer Bhatti junto a otros dos amigos. Uno de ellos es la persona con la que Marius ha salido de fiesta y que atesora delitos a sus espaldas.

En concreto, el individuo de Lørenskog fue condenado por complicidad en la compra de 2,9 kg de anfetamina y metanfetamina, y por la venta de más de un kilo de cocaína, 800 gramos de anfetamina y 2 kilos de hachís. Por si fuera poco, fue identificado como líder de una banda dedicada al narcotráfico. Una joya que ha compartido noches de fiesta con el hijastro del príncipe heredero de Noruega.

Marius Borg Høiby en la celebración del 18 cumpleaños de Ingrid Alexandra de Noruega Haakon Mosvold Larsen / Imago / ContactoPhoto

Volviendo a Zaniar Matapour y Arfan Qadeer Bhatti, la participación del primero en los atentados en el Orgullo de Oslo del 25 de junio de 2022 quedó acreditada. De hecho, fue condenado a 30 años de cárcel. Sin embargo, Bhatti se encontraba en Pakistán cuando ocurrió el ataque, aunque se le acusa de complicidad. Asimismo, confirmó que en el chat se habló del Orgullo y se debatió sobre si la identidad y orientación de género debía abordarse en las escuelas, pero que solían utilizarlo para quedar: No había ninguna razón específica por la que estuviéramos en ese grupo. Era un grupo social para organizar cenas y cosas así", declaró en sede judicial. Las conversaciones en el grupo siguieron después del atentado.

En el caso del amigo de Marius, fue llamado a declarar por su amistad con el terrorista, y aunque no fue acusado, sí quedó claro que había relación entre Matapour, Bhatti y el hombre de Lørenskog. De todos modos, no hay indicios de que el hijo de Mette-Marit de Noruega tuviera vínculos con el condenado por terrorismo.

Los amigos de Marius robaron en palacio

Sin embargo, todo esto pone de manifiesto que al margen de los delitos que habrían sido cometidos por Borg Høiby, ha tenido contactos y amigos muy peligrosos que pueden haber comprometido la seguridad de los miembros de la familia real noruega. Tampoco hay que olvidar que quedó acreditado que Marius organizaba fiestas en Skaugum, residencia de la familia del príncipe heredero, donde algunos de ellos se pasearon grabando las estancias privadas, robaron objetos de valor que trataron de vender, y se llevaron una tarjeta para echar gasolina que era propiedad de la casa real.