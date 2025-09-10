Marta Carazo eclipsa a Letizia en su debut como jefa de la Secretaría de la Reina

Marta Carazo en su primer acto oficial como la Jefa de la Secretaría de la Reina en Torrelodones, Madrid.

La reina Letizia volvió a la actividad oficial después de las vacaciones de verano más tarde de lo habitual. Aunque la costumbre es retomar sus actos la primera semana de septiembre, es cierto que en realidad se dejó ver a finales de agosto, antes de lo que acostumbra, cuando viajó con el rey a las zonas de Galicia, León, Zamora y Extremadura más afectados por los graves incendios que asolaron principalmente el oeste de España.

A ello hay que sumar que era la última semana en casa de la infanta Sofía. Si bien la princesa Leonor ingresó en la Academia del Aire del Espacio de San Javier el 1 de septiembre, su hermana tardó una semana más en debutar en Lisboa con unos actos introductorios. Antes de llegar a Portugal había mucho que preparar, así que no extrañar que doña Letizia retrasara su reaparición.

La reina Letizia en su vuelta a los actos tras las vacaciones con el coloquio 'Mujer, deporte y sociedad'. Jesus Briones

Eso no quiere decir que solo estuviera dedicada a su hija, sino también a preparar el nuevo curso junto a su nuevo fichaje: Marta Carazo. Después de la marcha de María Ocaña, Casa Real necesitaba una jefa de la secretaría de SM la Reina, y la encontró en la que hasta entonces era la presentadora del Telediario 2. Carazo se lo pensó y aceptó, comenzando a trabajar en La Zarzuela el 1 de septiembre.

Una semana después, llegó la vuelta de doña Letizia, y el debut de Marta Carazo, cuya presencia eclipsó, aunque sin ella pretenderlo, a la propia Reina. Como señala Vanitatis, la periodista llegó en el mismo coche que su jefa, aunque esperó unos segundos a que bajara para poder mantener el segundo plano que su cargo requiere.

Marta Carazo sentándose detrás de la reina Letizia en su debut público como jefa de la Secretaría de la Reina. Gtres

Eso sí, había mucho interés por este primer día público, por lo que no pudo evitar que todas las miradas se posaran en ella, y que los fotógrafos inmortalizaran su presencia en la Casa de la Cultura Paco de Lucía de Torrelodones, en Madrid, donde se celebró el acto oficial que presidió la reina Letizia. Marta Carazo, que se sentó en la fila inmediatamente después de la que ocupaba la reina, comentó que estaba muy contenta con este nuevo reto profesional.

La reina Letizia apoya a la mujer en su vuelta a los actos

Y si ella estaba contenta, también se vio bien a la reina. que estrenó un vestido negro largo y sin mangas con bordados blancos, de la firma Antik Batik. Completó el look con unas alpargatas, formando así un conjunto veraniego perfecto para esta época del año.

La reina Letizia con un vestido largo negro y alpargatas en su vuelta a los actos oficiales tras las vacaciones GTRES

Además, dejó claro que la mujer sigue siendo una prioridad en su agenda al asistir en el anteriormente citado espacio de Torrelodones al coloquio Mujer, Deporte y Sociedad, celebrado con motivo de la segunda edición del Torneo Solidario CHALLENGE 40 BASKET contra la mutilación genital femenina y otros abusos a las mujeres del que se han encargado de organizar el Ayuntamiento de Torrelodones, la Federación de Baloncesto de Madrid, la Federación Española de Baloncesto, el Club BT Torrelodones, HM Hospitales y la Comunidad de Madrid.

Como indica Casa Real, este torneo se dirige a mayores de 40 años y reúne a importantes leyendas del baloncesto español. Asimismo, se ofrecen coloquios, entretenimiento infantil, mercadillos y gastronomía de la zona. Con ello se busca recaudar fondos para Save a Girl Save a Generation, que lucha contra la violencia de género en África. En concreto, en esta edición, la recaudación va a ir a parar a Safe in Nairobi, proyecto con el que se ofrece apoyo a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos en Kenia.