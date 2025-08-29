El mensaje de la reina Letizia después de visitar las zonas afectadas por los incendios

Tres semanas después de una ola de incendios que ha calcinado miles de hectáreas en toda España, los reyes han visitado estos días las zonas más afectadas por el fuego. El miércoles hicieron una primera parada en las provincias de León y Zamora, mientras que el jueves fue el turno de Ourense.

Este viernes Felipe y Letizia han hecho su última parada en Extremadura, donde han conocido de primera mano la situación en los valles cacereños del Jerte y Ambro, afectados por el incendio de Jarilla.

Durante su visita, los reyes han pedido hacer "un balance reflexivo, sereno y humilde" y la reina Letizia ha recordado los testimonios de los vecinos y la devastación que han comprobado de primera mano, destacando "la tristeza y desolación" que se han encontrado en todas las zonas afectadas por los violentos incendios.

Ante la prensa, la reina ha insistido en el mensaje que les han transmitido todas las personas afectadas y también los equipos de extinción de los incendios. "Hemos escuchado en todas partes la demanda de una reflexión sobre la despoblación y la necesidad de fijar población en el entorno rural", ha declarado la consorte.

"A los reyes les pido que en la medida de sus posibilidades intervengan ante los partidos políticos para que se pueda hacer un pacto de Estado en tema de incendios", reclamó en declaraciones recogidas por EFE María de los Ángeles Talaván, alcaldesa de Cabezabellosa, una de las localidades afectadas.

Con su visita a las zonas calcinadas, los reyes han querido aportar "una imagen positiva de la tierra, de las comarcas y de los valles" de esta parte de la provincia de Cáceres, a la que le costará recuperar su economía. Por eso, Felipe y Letizia han animado a los ciudadanos a visitar los valles cacereños afectados, igual que hicieron el miércoles en Las Médulas.

Además de con los vecinos, los alcaldes de diferentes municipios y los equipos de extinción, los reyes se han reunido durante estos días con ganaderos que han perdido o han visto muy dañadas sus granjas.

"Solo vosotros y vosotras sabéis lo que habéis tenido que pasar", comentó la reina durante una reunión con las personas que habían luchado contra el fuego en Galicia.