Melody reaparece a las puertas de su casa: "He salido para que veais que no me escondo"

Eurovisión 2025 sigue dando que hablar —y lo que queda—. La polémica sobre la participación de Israel, el funcionamiento del televoto y el mal puesto de Melody, uno a uno o todo mezclado, acaparan el debate desde el pasado sábado, cuando se celebró el festival en Basilea.

Y en medio de todo el jaleo, la protagonista española de esa noche, Melody, tomó una decisión que también ha generado cierta controversia: en vez de viajar con la delegación de RTVE a Madrid, decidió volar directamente a Málaga para, según ella misma confirmó, reunirse con su familia y estar con su hijo al que llevaba dos semanas sin ver.

Al llegar al aeropuerto de la ciudad andaluza el lunes por la mañana, la sevillana, acompañada por su pareja Ignacio Batallán, fue recibida por numerosos fans y cámaras que buscaban sus primeras declaraciones. Allí fue donde aclaró que hablaría de todo en una rueda de prensa para contar todo lo que había vivido en Basilea y desmentir muchas de las cosas que se habían dicho. Pero no concretó ni cuándo ni dónde se celebraría ese encuentro con la prensa. El lunes por la noche, tampoco asistió a la entrevista que tenía confirmada con La Revuelta desde hacía semanas.

Ahora mismo, la de Dos Hermanas es una de las personas más buscadas del país y se espera con interés sus explicaciones e impresiones sobre ese 24º puesto y este martes una de las reporteras del programa que presenta Joaquín Prat, Vamos a ver, ha conseguido hablar con ella a las puertas de su casa.

Despojada de brillos, lentejuelas y maquillaje, la sevillana ha querido hablar con la periodista para aclarar que está "muy bien" y que este mismo martes se anunciará la fecha de la rueda de prensa. "Simplemente, no es cuestión de estar en silencio, simplemente he decidio venirme unos días a mi casa tranquila porque tengo un niño muy pequeño y lo necesito", explicaba sobre su 'desaparición'. "Se está formando una que no entiendo qué pasa. Sé que me queréis todos un montón, pero yo quiero sacar de paseo a mi niño, es pequeño, es un menor", señalaba.

"La música siempre está por encima de todo. Y lo que me quiere la gente, y cómo me tratáis... No os preocupéis, hablaremos con calma y os daré mi opinión. Pido un poquito de calma estos días y en breve estaré con vosotros", pedía 'la diva'.

Antes las insistentes preguntas sobre el televoto y la mala posición que consiguió, no ha querido decir nada y ha vuelto a incidir en que hablará de todo en la rueda de prensa: "He salido para que veais que no me escondo y que no hay nada raro".