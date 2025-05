¿Afectó la posición de RTVE con Israel al resultado de Melody en Eurovisión? Varios expertos responden

dpa/picture alliance via Getty I

La final de Eurovisión 2025 celebrada el sábado en Basilea (Suiza) sigue trayendo cola. La victoria del candidato austriaco JJ con su tema Wasted Love se ha visto ensombrecida por los polémicos casi 300 puntos de televoto que recibió Israel en pleno conflicto en la franja de Gaza, que colocaron a su representante Yuval Raphael y su canción A new day will rise en segunda posición.

Una polémica que cobra especial relevancia en España, donde Melody con Esa Diva quedó en un decepcionante 24º puesto de los 26 países participantes y donde TVE emitió un comunicado pidiendo la paz en Gaza y mostrando su apoyo a Palestina antes de la emisión de la final del festival. "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina", se leía en el cartel en español y en inglés.

Esto se produjo justo después de que la EBU amenazase con sancionar con "multas punitivas" a la cadena por los comentarios realizados por Tony Aguilar y Julia Varela en la segunda semifinal durante la actuación de Israel. "Este año, RTVE ha solicitado a Eurovisión un debate sobre la participación de Israel en el festival. Las víctimas de los ataques israelíes en Gaza superan ya las 50.000. Y entre ellas, más de 15.000 niños y niñas según Naciones Unidas", dijo Tony Aguilar.

Después, Varela subrayó que esta petición no iba a dirigida contra ningún país "Es un llamamiento por la paz, la justicia y el respeto a los derechos humanos, acorde con la vocación integradora y pacífica del festival de Eurovisión", explicó.

Tras las cifras conocidas del televoto español —recibió 7.283 llamadas, 23.840 SMS y 111.565 votos por internet— que dio los 12 puntos a la candidatura israelí, RTVE ha solicitado este lunes una auditoría a la UER para conocer en profundidad estos datos y cuestionar si el sistema de votación del público "es el más adecuado y si los conflictos bélicos lo condicionan".

Aunque aparentemente este enfrentamiento entre la UER y TVE no tiene relación con la candidatura de Melody ni su resultado, el peor desde 2021 con la canción Voy a quedarme de Blas Cantó, hay quien está relacionando el posicionamiento español con el resultado de la de Dos Hermanas.

Un comunicado emitido después de las votaciones del jurado

Los especialistas tienen claro que el posicionamiento de España con respecto a la masacre en Gaza no influyó en el resultado de Melody. "El jurado votó un día antes, el viernes, en la final del jurado y no se sabía nada del mensaje", explica a El HuffPost Luis Mesa, periodista de Euromovidas, quien añade que el mensaje solo se vio en TVE en España. Cabe recordar que, pese a que solo recibió 10 puntos de televoto, Melody recibió 27 puntos de los jurados (10 de Albania, 5 de Azerbaiyán, 5 de Francia, 5 de Malta y 2 de Suecia).

"En el momento en el que esto pasa tarda media hora, tres cuartos de hora en permeabilizar al resto de la comunidad eurofan en el mundo y no, no creo que haya afectado", detalla.

Mesa sí que admite que nos ha afectado en lo que respecta al jurado profesional israelí: "Nos colocó en el último lugar pero esto venía de lejos. Somos un país que hemos reconocido a Palestina, que hemos pedido un debate interno dentro de la UER para la expulsión de Israel, pero para nada afecta ese mensaje y las palabras en la segunda semifinal no son más que una anécdota", señala.

Laura Ortiz, de El Euroté, coincide con Mesa y no cree que haya influido en el resultado final de España. "Sí creo que el jurado de Israel puntuó mal a Melody por lo ocurrido. Pero el resultado de Melody no se debe al comunicado de RTVE ni a la advertencias de la UER", detalla.

Además, Ortiz advierte que "se está creando un relato muy peligroso sobre esto, incentivado además por la corporación, y va a costar mucho cambiar la visión de la gente al respecto en el futuro".

"Parece que hemos vuelto al pasado, a cuando se justificaban las malas posiciones porque 'Eurovisión es política'. El resultado de España este año tiene una justificación más sencilla: la canción no era competitiva, no ha gustado en Europa y ya está", enfatiza.

Víctor Escudero, periodista especializado en Eurovisión, tampoco cree en la influencia del mensaje de TVE en las votaciones: "No lo creo en absoluto. Los jurados de expertos ya habían votado cuando sucedió, y la mayoría de espectadores que vota por teléfono no conoce en su gran mayoría estas noticias extra-musicales que se producen durante el certamen, y si lo hacen, no creo que condiciones su voto de ninguna manera".

Para Jose García, codirector de Eurovision-spain.com, el puesto de Melody y el comunicado de RTVE no están relacionados por las votaciones previas del jurado y por el desconocimiento de este escrito fuera de nuestras fronteras: "Una señora o señor de Moldavia que estaba en su casa no conoce si Televisión Española había puesto una cartela con un mensaje por la paz en Palestina".

El resultado de Melody, responde para los expertos a algo meramente musical y escenográfico. Para Mesa, al igual que para Ortiz y García, la candidatura no era la adecuada.

"Avisamos que Melody era una grandísima intérprete, ella interpretaba el concepto a las mil maravillas, Televisión Española intentó hacer un electroshock a la canción y a la puesta en escena por esa razón precisamente, porque teníamos todos la sensación de que era un concepto que no le iba a ir bien en Eurovisión. Desgraciadamente hemos acertado y hay que pasar página, pero no compro ese mensaje de robo, sinceramente", explica Mesa.

El televoto hacia Israel, en el punto de mira

A pesar de que no haya afectado de forma directa el posicionamiento de RTVE con Palestina al resultado de España de forma directa, los expertos sí creen que hay un factor político importante en el televoto recibido por Israel.

Escudero no descarta que haya condicionantes externos en "el caso concreto del jurado y el público de Israel", en referencia al televoto que recibió. En este sentido, García también apunta a que los puntos recibidos por el público hacia el país hebreo están condicionado por su situación política.

"Lo que sí influye de alguna manera es, en un sistema de televoto que permite organizar campañas de votación masiva, que no tengo pruebas pero tampoco dudas, es lo que está haciendo Israel", señala García, quien recuerda que cuando se pervierte un sistema de votación "no solo beneficia a Israel sino que perjudica al resto de países porque los votos que está recibiendo Israel se los está quitando a otras delegaciones".

Cabe recordar que el sistema de televoto permite votar hasta 20 veces por persona al artista seleccionado con un costo de 0,99 euros por voto, tanto en la app dentro de países miembros como por SMS o por llamada telefónica.

García recuerda que, aunque no todos los votos hacia Israel tengan un componente político, sí lo puede tener una amplia proporción: "A lo mejor, de esos 297, imagínate, 100 son justos y los otros están inflados. Los 197 puntos te tendrían que repartir en el resto de candidaturas. Entonces, de alguna manera, ya estamos con un sistema de televoto viciado. Eso es lo que hay que revisar para que este tipo de factores externos no condicionen".

Para él, al igual que la petición realizada por RTVE, debería tenerse en consideración la participación de "países en conflictos bélicos" y la influencia que pueden tener en los votos. "Tanto en el caso de Israel como en el caso de Ucrania. Ya, per se, estas dos delegaciones cuentan con un granero de votos y todo eso, de alguna manera, desvirtúa lo que es la votación final, que afecta a la delegación española y al resto".

Para Mesa, es especialmente llamativo el "tirón de orejas de la UER" cuando España es uno de los miembros del conocido como big 5, cinco países que más aportan económicamente a la Unión Europea de Radiodifusión y que pasan directamente a la final de Eurovisión. "Pagando prácticamente la producción del evento entre cinco países y no teniendo ningún tipo de ventaja, siendo un país que da la sensación de que cada vez que haces algo tienes la reprimenda al segundo", explica.

Cabe recordar que la cadena belga VRT también emitió un mensaje similar en la primera semifinal, en este caso como parte de una campaña de Oxfam: "Israel tiene voto en el concurso de canciones, el pueblo palestino no. Les damos voz. Utilice su voto para Palestina en Oxfam Bélgica. Firma la carta abierta".

En la final, directamente cortaron la emisión de la actuación hebrea y emitieron el siguiente mensaje: "Condenamos las violaciones de derechos humanos por parte del estado de Israel. Además el estado de Israel está destruyendo la libertad de prensa. Por esto interrumpimos la imagen por un momento".

Las preguntas sobre el televoto y el cuestionamiento de Israel van más allá de RTVE

La advertencia de la UER, además de tener en cuenta los comentarios de Varela y Aguilar en las semifinales, llega después de que TVE pidiese un debate el pasado mes de abril sobre la participación de la KAN, la televisión pública israelí, en el certamen europeo.

En la carta trasladaron las "preocupaciones planteadas por diversos grupos de la sociedad civil en España con respecto a la situación en Gaza y la participación de la televisión pública KAN en el concurso".

RTVE consideró entonces que "sería apropiado" que la UER "reconozca la existencia de este debate y facilite un espacio de reflexión entre las emisoras miembros de UER sobre la participación de la televisión pública israelí KAN".

Algo similar a lo que hizo también la cadena belga VRT, cuyo candidato Red Sebastian no fue seleccionado para la final a pesar de tener un 82% de posibilidades entonces, según las casas de apuestas. Tras el posicionamiento de España y la petición de una auditoría sobre el televoto, también se ha posicionado la televisión flamenca pidiendo que sean "transparentes" sobre el método de votación y dejando en el aire su participación.

"Sin una respuesta seria a nuestras preocupaciones sobre el Festival de la Canción de Eurovisión, cuestionamos nuestra futura participación", dijo la portavoz Yasmine Van der Borght.

Ante las dudas planteadas por RTVE sobre el televoto, el director del Eurovisión, Martin Green defendió este lunes el sistema del festival, calificándolo como el "más avanzado del mundo".

"Los resultados de cada país son revisados y verificados por un amplio equipo de personas para descartar cualquier patrón de votación sospechoso o irregular", declaró el director del certamen, que ha asegurado que está en contacto con todas las emisoras para atender sus "preocupaciones".

También este lunes, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha dado un paso más allá tras la auditoría planteada por RTVE y ha pedido abiertamente que se niegue la participación de Israel en Eurovisión.

“Nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos que de competiciones internacionales, y también no participar en Eurovisión. Por tanto, tampoco debería hacerlo Israel”, ha señalado en referencia a la expulsión de Rusia de la UER en 2022 y, por tanto, también del Festival de Eurovisión, después de que se iniciase la guerra de Ucrania.