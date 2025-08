Miguel Adrover, el diseñador que rechazó trabajar con Rosalía, estrena un documental producido por C. Tangana

El diseñador Miguel Adrover ha protagonizado numerosos titulares esta semana después de que anunciase a través de un post en Instagram que había rechazado trabajar con Rosalía por no apoyar abiertamente a Palestina.

"El silencio es complicidad, y más cuando tienes un gran altavoz donde millones de personas te escuchan cuando cantas. Por eso tienes la responsabilidad de usar este poder para denunciar este genocidio", escribió junto a varias capturas de pantalla de su contacto con la estilista de la artista.

Apenas 24 horas más tarde, Rosalía respondió asegurando en Instagram que "el hecho de no haber usado mi plataforma de forma alineada con el estilo o expectativas ajenas no significa en absoluto que no condene lo que está pasando en Palestina".

La noticia llamó especialmente la atención al conocerse que Adrover protagoniza el próximo documental de la productora de C. Tangana, Little Spain. titulado The designer is dead y que se estrenará este viernes 1 de agosto como parte del Atlàntida Mallorca Film Fest.

El documental, que llega después de los dos premios Goya ganados por Little Spain con La guitarra flamenca de Yerai Cortés, aborda la trayectoria del diseñador, galardonado con el Premio Nacional de Moda en 2018 desde su auge en la escena neoyorkina, que le llevó a ser halagado por grandes nombres de la industria como Anna Wintour, a su caída tras la presentación de su colección Utopía.

Después de abordar distintas denuncias sociales en sus primeras colecciones como el machismo, el racismo o la situación de la mujer, Adrover presentó Utopía, una oda a la multiculturalidad en Nueva York que contó con la modificación de un patio de colegio del Lower East Side reconvertido en una especie de patio árabe. La presentación tuvo lugar el 9 de septiembre de 2001, dos días antes del atentado islamista del 11-S sobre las Torres Gemelas. Sus principales inversores le dieron la espalda y la caída de Adrover del mundo de la moda fue dándose poco a poco hasta su retirada de la industria de la moda.

Desde entonces, Adrover ha ido pasando por distintos empleos desde taxista en Egipto a regentar un café familiar en su Mallorca natal, donde actualmente reside apartado del foco mediático. Bajo el título, The designer is dead el propio epitafio a su carrera que él mismo escribió en Instagram en 2017, el director Gonzalo Hergueta presenta junto a Little Spain lo que define como "un retrato íntimo, político y profundamente humano de una figura olvidada por la industria pero vigente por su visión radical".