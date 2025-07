Rosalía responde a las críticas: "No significa en absoluto que no condene lo que está pasando en Palestina"  

La cantante Rosalía ha respondido a las críticas que ha recibido por no posicionarse contra Israel de forma pública por el genocidio que están llevando a cabo en Gaza desde el pasado mes de octubre.

Todo ha surgido a raíz de la decisión del diseñador de moda Miguel Adrover Barceló de rechazar realizarle un custom look a Rosalía por considerar que la artista no ha apoyado "públicamente" a Palestina y, aunque reconoce que la admira, ha remarcado que el silencio "es complicidad".

"He seguido con gran tristeza lo que se ha venido diciendo estos días. Desde ya acepto que lo que escribiré aquí será incompleto e imperfecto pero es mi verdad y está escrito con la mejor intención", ha dicho en un storie de Instagram.

Y ha proseguido: "El hecho de no haber usado mi plataforma de forma alineada con el estilo o expectativas ajenas no significa en absoluto que no condene lo que está pasando en Palestina. Es terrible ver día tras día como personas inocentes son asesinadas y que los que deberían parar esto no lo hagan".

"No veo como avergonzarnos los unos a los otros sea la mejor manera de seguir adelante en la lucha por la libertad de Palestina. Creo que el señalamiento debería direccionarse hacia arriba (hacia quienes deciden y tienen poder de acción) y no en horizontal (entre nosotrxs)", ha añadido.

En otro storie ha añadido: "En un mundo como el de hoy en día todxs vivimos en constante contradicción, yo la primera, y aunque personalmente siempre intente hacer 'lo correcto', probablemente no siempre lo consiga pero en el proceso trato de aprender y mejorar".

"Lamentablemente este texto no es ni será suficiente en un contexto de violencia extrema como el que está aconteciendo, por ello querría finalizar con un profundo respeto y agradecimiento a las personas que realmente actúan como ONG's, activistas, voluntarios, sanitarios, trabajadores, cooperativas, asociaciones y periodistas dedicando su vida a ayudar en esta causa y muchas otras", ha zanjado.