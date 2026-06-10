Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Harvard lo confirma con 140.000 personas: bastan de 90 a 120 minutos de fuerza a la semana para reducir un 13% el riesgo de mortalidad
Salud
Salud

Harvard lo confirma con 140.000 personas: bastan de 90 a 120 minutos de fuerza a la semana para reducir un 13% el riesgo de mortalidad

La importancia de incorporar las pesas en la rutina cotidiana.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Imagen de archivo de pesas en un gimnasio.
Imagen de archivo de pesas en un gimnasio.Getty Images

Cada vez son más las personas que incorporan las pesas a su rutina, ya sea en el gimnasio, en casa o al aire libre. Más allá de la mejora física que se aprecia en el espejo, el entrenamiento de fuerza podría estar desempeñando un papel clave en algo mucho más importante: vivir más y mejor. La evidencia científica lleva años señalando que mantenerse activo es una de las herramientas más eficaces para proteger la salud a largo plazo.

Ahora, una investigación liderada por científicos de la Escuela de Salud Pública Harvard T.H. Chan aporta nuevos datos sobre el impacto del entrenamiento de fuerza en la longevidad. Tras analizar durante tres décadas la evolución de 147.374 adultos, los investigadores concluyeron que este tipo de ejercicio se asocia con una menor probabilidad de muerte por cualquier causa, reforzando así la importancia de incluirlo dentro de una rutina de actividad física regular.

El estudio, publicado en el British Journal of Sports Medicine, concluye que dedicar entre 90 y 120 minutos semanales se asocia con una reducción del 13% en el riesgo de mortalidad. Los investigadores observaron que los beneficios alcanzaban su punto óptimo dentro de ese rango de tiempo, sin que un mayor volumen de entrenamiento se tradujera necesariamente en una reducción adicional del riesgo.

Multiple hands grip kettlebells of different colors, lined up on the floor. The detail shot emphasizes strength, coordination, and functional fitness equipment.
  Un grupo usa las 'kettlebell', o pesas rusas, en un gimnasio.Getty Images

Más allá de la fuerza

El trabajo, liderado por Yiwen Zhang y Edward Giovannucci, no se queda ahí. Según los datos analizados, ese volumen de fuerza también se relaciona con un 19% menos de mortalidad cardiovascular y un 27% menos de mortalidad por enfermedades neurológicas. Además, los autores destacan que los beneficios no son iguales para todas las patologías, ya que la relación entre ejercicio y salud parece variar en función de la enfermedad.

En el caso del cáncer, por ejemplo, los resultados sugieren que incluso cantidades más reducidas de entrenamiento de fuerza podrían asociarse con una disminución del riesgo de mortalidad. Sin embargo, a rasgos generales, la verdadera clave para reducir este riesgo es la combinación de entrenamientos de fuerza y resistencia. El estudio encontró que la unión de ambos ejercicios ofrecía los mejores resultados.

“Mientras que las personas inactivas deberían empezar por cualquier tipo de actividad, quizás por la aeróbica por ser algo más beneficiosa frente a la mortalidad, quienes ya la practican añadirán ventajas adicionales si incluyen la fuerza”, aseguran los autores. Lejos de la falsa dicotomía entre cardio y pesas, los expertos apuntan a que la combinación de ambas modalidades sigue siendo la estrategia más eficaz para mejorar la condición física, prevenir enfermedades y aumentar la esperanza de vida.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA SHEIN
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos