Millie Bobby Brown y su marido Jake Bongiovi anuncian que han adoptado un bebé

La actriz Millie Bobby Brown, de 21 años, y su pareja Jake Bongiovi, de 23, han anunciado que han sido padres después de adoptar a una niña este verano. La pareja lo anunció con un mensaje a través de sus perfiles de Instagram.

"Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de un proceso de adopción", escribió la pareja en un texto sobre un fondo empolvado y una ilustración de un árbol.

"Estamos emocionados de empezar este bonito capítulo de la paternidad en paz y privacidad", ha pedido el matrimonio, consciente de la expectación que genera su vida privada. "Y después fueron tres...", concluye el mensaje, que aparece firmado por Millie y Jake Bongiovi.

La actriz, conocida por su papel en Stranger Things, empezó a salir con Bongiovi, hijo del músico Jon Bon Jovi, en 2021 y se comprometieron en 2021. La pareja se dio el 'sí, quiero' en una ceremonia privada en mayor de 2024 en Estados Unidos y después celebraron una segunda fiesta en Italia.

A pesar de ser uno de los rostros más conocidos de Hollywood, Brown prefiere vivir alejada de los focos y, además de apenas usar redes sociales, vive en una granja de Georgia con su marido.

La actriz, que hizo un curso de veterinaria, tiene más de 60 animales en la granja. Desde perros hasta caballos, vacas y ovejas. “No tengo muchos amigos por ser quien soy. No fui al colegio, y no soy la mejor relacionándome”, explicó en una entrevista a Vanity Fair.

Ahora, la actriz pretende iniciar este nuevo capítulo de su vida con su marido como han vivido su relación hasta ahora: alejados del ruido y en medio de la naturaleza.