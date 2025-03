La mítica rockera que obsesionó al Rey Carlos III cuando era príncipe: "Tienes las piernas más bonitas desde Tina Turner"

La mítica Suzi Quatro, la primera bajista mujer que logró convertirse en una estrella del rock, ha concedido una entrevista al medio de comunicación italiano Corriere della Sera en la que, entre otras cosas, ha contado lo que el Rey Carlos III le dijo al conocerla cuando aún era Príncipe de Gales.

La rockera, haciendo uso de la autoridad que le da su dilatada carrera, cree que el panorama musical "sigue muy sexualizado, las chicas se visten casi desnudas y creen que están haciendo una elección. No es así. Están complaciendo la fantasía masculina, a la que yo me opongo. Nunca he enseñado nada. Podía llevar un mono de cuero, pero no se veía nada".

Quatro ha asegurado que hay quienes se han sobrepasado con ella: "He pateado las pelotas a más de un hombre. Lo he hecho. He abofeteado a uno, le he dado un puñetazo a otro. A veces pasa, ¿sabes? Ocurre porque los hombres te miran, eres pequeña y creen que pueden salirse con la suya".

"Pero solo había un tipo con el que no podía enfadarme: Angus Young de AC/DC. Estábamos en un programa de televisión, subíamos las escaleras y me dio un pellizco en el trasero. Me giré con los dos ojos así e inmediatamente cambió de actitud, me miró y me dijo: 'Lo siento, lo siento, no pude resistirme'. Le dije: 'Vale, tienes suerte. Eres la única persona a la que se lo he pasado, no vuelvas a hacerlo'. Me contestó: 'No lo haré'. Me pareció sincero, que lo había hecho sin siquiera pensarlo", ha añadido la estrella del rock.

Respecto al mencionado episodio con el Rey Carlos III, entonces Príncipe de Gales, Suzi Quatro ha explicado que "estaba conociendo a todo el mundo al final de un espectáculo. Al no ser inglesa, no tenía que hacer una reverencia ni nada. No es mi príncipe ni mi rey. Estaba esperando a oír lo que iba a decir".

Tras preguntarle sobre su trabajo musical, la rockera ha recordado que "mientras se alejaba, me dijo: 'Tienes las piernas más bonitas desde Tina Turner'. Lo que me mata, recordándolo, es que me sonrojé como una niña".

Respecto a por qué se quedó callada ante ese comentario del ahora Rey Carlos III, Suzi Quatro ha afirmado que "me preguntaron por qué no le dije nada, ni siquiera 'gracias', por decir. La respuesta es: no se me ocurrió. No esperaba que me dijera algo así sobre mis piernas. Ni en un millón de años pensé que me diría eso. A veces en la vida no dices las cosas porque no se te ocurren".