'The Times' adelanta que Carlos III protagonizará un documental para Amazon Prime

El diario británico The Times ha adelantado en exclusiva que el rey Carlos III va a ser el protagonista de un documental para Amazon Prime. Y ya se han hecho eco de la noticia otros medios, como Hello! y Vanity Fair. El metraje, de acuerdo al tabloide británico, se va a centrar en "mostrar" la forma de "transformar a las personas, los lugares y, en última instancia, el planeta".

Tal y como relata The Times el documental toma su inspiración de la filosofía que ya dejó plasmada el monarca inglés en su libro Harmony: A New Way of Looking At Our World.

El rodaje de este proyecto ya ha comenzado. Concretamente, en enero, en Dumfries House, en Escocia.

La grabación de este documental supone un antes y un después, dado que, por norma general, la monarquía británica ha solido preferir trabajar con las productoras y cadenas nacionales, como la BBC y la ITV.

Antes que Carlos, ya dieron el salto a las plataformas su hijo, el príncipe Harry, y la mujer de este, Meghan Markle. La pareja llevó a cabo un análisis de su relación con el resto de royals en un documental para Netflix.

Ahora, tal y como han comunicado desde palacio a The Times, van a retratar "el trabajo con el que [Carlos] ha inspirado en todo el mundo al explorar y hallar formas para que las distintas comunidades trabajen de una manera más próxima con la naturaleza y hacia un futuro más sostenible".