Muere Goyi Arévalo, madre de Sara Carbonero

Goyi Arévalo, madre de la periodista Sara Carbonero, ha fallecido tal y como ha confirmado la revista ¡Hola! este lunes. Tal y como ha apuntado la revista, la madre de la presentadora será despedida este mismo lunes en su pueblo natal, Corral de Almaguer (Toledo).

Según Europa Press, la madre de la periodista llevaba enferma un tiempo. Hace apenas un mes, Carbonero quiso homenajearla por su cumpleaños con una imagen de sus hijos con su abuela acompañada de la canción Ese que me dio la vida.

"Feliz cumpleaños, mamá. No podemos quererte más", añadió en el mensaje la presentadora, que ha agradecido en varias ocasiones a su madre el apoyo que le brindó mientras ella atravesaba el tratamiento de su cáncer de ovarios.

El pasado enero, cuando Carbonero tuvo que ser ingresada en Canarias, Arévalo fue una de las personas que se ocupó del cuidado de sus hijos, Martín y Lucas, y la periodista la reconoció en Instagram"por cuidar y proteger lo que más quiero cuando yo no podía".