Quién es Abigail Spanberger, la demócrata que ha puesto firme a Trump en el Estado de la Unión

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, da la respuesta demócrata al discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump en Williamsburg, el 24 de febrero de 2026.

El pasado 4 de noviembre, Zohran Mamdani se convirtió en alcalde de Nueva York y se llevó todos los titulares de las elecciones municipales y estatales parciales en Estados Unidos. Era la gran estrella del Partido Demócrata. Sin embargo, los análisis más especializados avisaban de la necesidad de poner el foco, también, en otra liberal. Se trata de Abigail Spanberger, que se convirtió en la primera mujer gobernadora en la historia de Virginia.

Anoche, la demócrata, consolidada ahora como una voz fuerte entre sus correligionarios, fue la encargada de dar la réplica más progresista al discurso sobre el Estado de la Unión del republicano Donald Trump, en el que el presidente se mostró triunfante y fanfarrón, como de costumbre, defendiendo sus aranceles, amenazando a Irán y olvidando sus compromisos con aliados históricos, por ejemplo,

Spanberger llega como un chispazo de luz en el Partido Demócrata, sin líder claro tras la retirada de Joe Biden y la derrota de Kamala Harris (que no descarta presentarse a las elecciones de 2028), con corrientes internas en las que chocan varias almas, del socialismo al centro puro. Ante el boicot parcial de la formación al discurso de Trump, con más de 40 representantes que se ausentaron para no escucharlo, a ella le tocó recordar todo lo malo de este mandato, poniendo el foco en el ciudadano y en su capacidad para tirar hacia adelante. Justo lo que no supo hacer su partido en las elecciones de 2024.

La gobernadora cuestionó si el presidente estaba trabajando para hacer la vida más asequible y segura para los estadounidenses, al tiempo que criticó la ofensiva migratoria de Trump en las ciudades estadounidenses y los aranceles a las importaciones. "No escuchamos la verdad de nuestro presidente", denunció.

La refutación, pronunciada por primera vez en 1966 por una estrella en ascenso del partido opositor, se produjo apenas momentos después de que Trump terminara sus comentarios en el Capitolio. Spanberger, de 46 años, fue elegida tras trabajar como oficial de la CIA y sabe bien de lo que habla.

Mentiras e imprudencias

"Esta noche, el presidente hizo lo que siempre hace", dijo sobre las declaraciones de Trump. "Mintió, buscó chivos expiatorios, distrajo y no ofreció soluciones reales a los desafíos más urgentes de nuestra nación, muchos de los cuales está agravando activamente".

Comenzó su discurso planteando tres preguntas que quería que los estadounidenses se plantearan: ¿está el presidente trabajando para hacer la vida más asequible?, ¿está el presidente trabajando para mantener a Estados Unidos seguro dentro y fuera del país?, y ¿está el presidente trabajando para ustedes? Spanberger dejó claro que la respuesta a las tres preguntas es no.

Atacó también las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de la Administración Trump en ciudades lideradas por demócratas y aplaudió la resistencia a los esfuerzos en Minneapolis. "Nuestro presidente ha enviado agentes federales mal entrenados a nuestras ciudades, donde han arrestado y detenido a ciudadanos estadounidenses y a quienes aspiran a serlo", denunció. "Y lo han hecho sin orden judicial", ahondó.

"Han asesinado a ciudadanos estadounidenses en nuestras calles. Y lo han hecho con el rostro tapado y sin rendir cuentas", recordó ante los casos de agentes federales que dispararon y mataron a Alex Pretti y Renee Good, ambos ciudadanos estadounidenses, el mes pasado, durante operativos de inmigración en Minneapolis. Trump reemplazó al alto funcionario a cargo del dispositivo y retiró a los agentes de la ciudad tras la indignación generada por las muertes.

"Han asesinado a ciudadanos estadounidenses en nuestras calles. Y lo han hecho con el rostro tapado y sin rendir cuentas"

Spanberger también criticó el aumento de los costos de la vivienda y la atención médica, y calificó la política arancelaria de Trump de "imprudente". Afirmó que sus políticas han costado a las familias estadounidenses 1.700 dólares cada una. Aunque la Corte Suprema falló en contra de la política arancelaria de Trump, Spanberger dijo que "el daño al pueblo estadounidense ya está hecho".

A su entender, los republicanos en el Congreso, al no oponerse al presidente, están perjudicando a los estadounidenses. "Te están haciendo la vida más difícil. Te están haciendo la vida más cara", enfatizó la gobernadora.

Ánimos internos

La elección de Spanberger para presentar la réplica demócrata a Trump representó poco riesgo político para los demócratas. Fue elegida hace unos meses y no puede presentarse a la reelección, ya que Virginia tiene un límite de un mandato. Así que era la apuesta ideal.

Pero, a la vez, se entiende como una liberación, la posibilidad de que una voz fresca dé un poco de aire al partido, en su travesía del desierto. Ella misma, sabedora de ese papel, sugirió que los demócratas podrían estar en una buena posición para ganar escaños en el Congreso en las elecciones de mitad de período de noviembre y hasta se echó piropos: ella misma derrocó a un republicano en ejercicio en 2018 para ganar un escaño en el Congreso de EEUU y ayudó a los demócratas a asegurar una mayoría.

"En mi caso, fui el primer demócrata elegido en 50 años, ganando nuestro distrito por 17 puntos", dijo Spanberger. ¿Por qué no puede pasar en otros territorios, incluso en la Casa Blanca?

Sus compañeros demócratas que se postulan en noviembre "trabajarán para reducir los costos; estamos trabajando para mantener nuestras comunidades y nuestro país seguros, y estamos trabajando para ustedes", prometió.

Abigail Spanberger jura como la primera mujer gobernadora de Virginia (EEUU), el 17 de enero de 2026, en Capitol Square, en Richmond. Marvin Joseph / TWP / Getty

De la CIA a la política

La gobernadora nació en Red Bank, Nueva Jersey, el 7 de agosto de 1979, hizo su Licenciatura en Artes en la Universidad de Virginia y luego su maestría en administración de empresas en la Universidad de Purdue, pero amaba los idiomas y decidió apostar por ellos: aprendió francés, español, alemán e italiano. Eso no le sirvió de mucho en sus primeros empleos en el Servicio de Inspección Postal de los EEUU, donde se especializó principalmente en la persecución del blanqueo de capitales y el narcotráfico, pero sí, y mucho, cuando saltó, en 2006, a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), donde trabajó en el campo de la lucha contra el terrorismo.

En 2014, dejó el servicio público y se incorporó al sector privado, trabajando como consultora para varias universidades de su estado, Virginia. Más tarde, entró en un órgano asesor del gobernador de la zona, que se ocupaba de la construcción de viviendas. En 2017 apoyó a los demócratas en las votaciones para elegir gobernador y en la legislatura estatal de Virginia. Ya estaba dentro de la formación.

En las elecciones al Congreso de 2018, Spanberger se postuló para un escaño en la Cámara de Representantes y derrotó al diputado republicano Dave Brat el 6 de noviembre de 2018 con el 50,3 % al 48,4 % de los votos, como recordó anoche. Brat era considerado una figura central en el movimiento del Tea Party.

La carrera entre Spanberger y Brat fue una de las más competitivas de todo Estados Unidos y recibió atención nacional. La derrota de Brat, que se debió en gran parte a la pérdida de votos en los suburbios, fue ampliamente vista como una indicación del decreciente apoyo de los republicanos en estas áreas.

En su campaña electoral, Spanberger se centró principalmente en el tema del cuidado de la salud (mantener y mejorar el programa Obamacare) y acusó a su competidor de estar demasiado a la derecha ideológicamente. En las elecciones a la Cámara de Representantes del 3 de noviembre de 2020, fue reelegida con el 50,57 % de los votos.

En noviembre, ganó el estado con el 57,6% de los votos en una de las primeras carreras importantes después de la reelección de Trump. Tumbó a la republicana Winsome Earle-Sears.

En su primer día en el cargo, Spanberger firmó órdenes ejecutivas que revocan una directiva para que las fuerzas del orden estatales prioricen la cooperación con las autoridades federales de inmigración, establecen una política de no discriminación en el gobierno estatal e inician varias comisiones para evaluar posibles medidas de asequibilidad. Se ha comprometido a aumentar el salario mínimo estatal a $15 para 2028 y además ordenó el fin de las asociaciones de los estados con las autoridades migratorias federales.

La demócrata forma parte de la coalición Blue Dogs, que son los más conservadores (en lo social y en lo económico) en el seno de su formación y promueven una política de defensa nacional fuerte y un firme liderazgo.