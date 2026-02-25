Investigadores españoles identifican dos proteínas vinculadas con el crecimiento del cáncer pediátrico hepatoblastoma

Un estudio liderado por el Centro de Investigación bioGUNE del País Vasco ha identificado dos proteínas clave que controlan el crecimiento del hepatoblastoma, el cáncer de hígado más frecuente en la infancia.

La investigación, publicada en la revista Hepatolog, identifica alteraciones en la vía de la NEDDilación, en particular relacionadas con la enzima NEDP1 y la proteína CAND1, que contribuyen al desarrollo y la progresión del tumor, según ha informado el centro.

El hepatoblastoma es un tumor pediátrico poco frecuente que afecta aproximadamente a 1–2 niños por millón cada año. Aunque los tratamientos actuales han mejorado la supervivencia, algunos pacientes presentan recaídas o resistencia a la quimioterapia.

Liderado por la doctora María Luz Martínez-Chantar (CIBERehd) en CIC bioGUNE, el estudio demuestra que los tumores de hepatoblastoma presentan niveles y actividad reducidos de NEDP1, una proteasa que regula la NEDDilación, un proceso de modificación postraduccional implicado en la regulación de proteínas.

Esta reducción se asocia con un aumento de la NEDDilación y niveles elevados de CAND1, una proteína vinculada a subtipos moleculares más agresivos y a peores resultados clínicos.

El equipo de investigación ha observado que restaurar la actividad de NEDP1 reducía el crecimiento tumoral, limitaba el potencial metastásico y alteraba el metabolismo de las células cancerosas. Además, una alta expresión de CAND1 se asoció con características pronósticas adversas y menor supervivencia global en los pacientes.

Estos hallazgos mejoran la comprensión del panorama molecular de este tumor y sugieren que la vía de la NEDDilación podría representar un área potencial para futuras exploraciones terapéuticas.

El estudio se ha desarrollado en el marco de iniciativas colaborativas apoyadas por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) a través del proyecto coordinado PMEd4HB, liderado y coordinado por el Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP).