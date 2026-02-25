Honor sigue trazando la fina línea: lanza la Magic Pad 4, la tablet más delgada del mundo y con una potencia de aúpa
La marca china ha presentado este miércoles su nuevo dispositivo insignia. Lo he probado durante unos días y te confirmo que su grosor no es lo único que me ha impresionado.
Honor se ha convertido en los últimos años en sinónimo de innovación. Lo hemos visto recientemente con su smartphone indestructible, el Honor Magic8 Lite, lo hemos comprobado con su plegable, el Honor Magic V5, y esta vez lo volvemos a ver con su nueva tablet, la Honor Magic Pad 4. Y así, de primeras, tengo que avisarte de que no es una tablet más: es la más delgada del mundo, con un grosor de solo 4,8 milímetros.
La he probado durante varios días y te puedo confirmar que es una bestia. Porque no, no sólo me ha llamado la atención lo fina que es. Pero hay aspectos como su procesador, su pantalla o su batería que me parecen casi igual de reseñables. Paso a detallarte cómo ha sido mi experiencia con ella tras varios días de uso.
Empiezo por el apartado estético. Desde el momento en el que la sacas de la caja sabes que estás ante una tablet premium. Lo primero que debo decir es que muy, pero que muy fina. Su grosor es lo nunca visto en este tipo de dispositivos. Pero fíjate, porque si la usas con la funda con teclado, como ha sido mi caso, para tí no va a ser lo más importante.
Lo que no logro entender, como cualquier otro mortal del planeta, es cómo en una tablet ultra delgada puede haber tanta potencia, una pantalla muy fluida y un gran salto en productividad.
Para que te hagas una idea, estas líneas las estoy escribiendo desde la propia Honor Magic Pad 4. ¿Por qué? Porque es una opción perfecta para dejar el ordenador guardado en el cajón, sin perder ni un ápice de capacidad de trabajo.
Y es que lo primero que pienso es que esta tablet está ideada, de primeras, para sacarle el máximo rendimiento. En parte, gracias al teclado y el lápiz óptico que la convierten en un auténtico portátil.
Además de ultrafina, es muy ligera. Con un peso de unos 450 gramos, gracias a una fibra de grado aeroespacial que, además de ser menos pesada, también mejora la rigidez. Según las cifras de la marca, tiene un 30% más de estabilidad y un 30% menos de peso. Sumándole el teclado y el lápiz óptico, sigue pesando menos que un MacBook Air de 13 pulgadas.
Sí, los que están acostumbrados a usar este tipo de dispositivos para disfrutar de contenido multimedia también pueden hacerlo. Pero la última creación de Honor te pide a gritos, desde el minuto uno, que aproveches todo su potencial. Porque no es, para nada, poco.
Potencia a raudales
Y es que la productividad es muy parecida a la de un ordenador, gracias al procesador que la marca china ha incorporado en su interior. Se trata del Snapdragon 8 Gen 5 de 3 nanómetros. Siendo la primera tablet del sector que incorpora un chip con tanta potencia. Es decir, diseño ultradelgado y potencia a raudales.
La sorpresa es que hay más, mucho más. Su pantalla me parece una delicia. Incorpora un panel OLED de 12,3 pulgadas, con una relación de pantalla-cuerpo del 93% y si te parece fina la tablet, más te lo parecerá el bisel, con tan sólo 4 milímetros de grosor. Lo que se traduce en una pantalla total y que, por si fuera poco, va muy fluida.
Su nueva pantalla ofrece un frecuencia de actualización que alcanza los 165 Hz y debo confesarte que lo primero que hice nada más encenderla y configurarla es interactuar con ella. Sinceramente, va muy rápida y eso que no tiene un brillo máximo como el de muchos smartphones, superior a los 3.000 nits. La Honor Magic Pad 4 alcanza un tope de 2.400 nits. Pero ojo, porque es más que suficiente para el día a día.
Dentro de las tecnologías que la marca ha querido incorporar, se encuentran siete tecnologías de confort ocular. Algunas como la atenuación PWM de 5280 Hz, una pantalla de desenfoque por IA a nivel chip o la tecnología DOT Eye Comfort. Un conjunto de medidas que están destinadas a reducir la fatiga visual y facilitar la comodidad al usuario.
De la Magic Pad 4 también me ha gustado mucho su autonomía, una batería de 10.100 mAh que aguanta a la perfección. Además, en el caso de tener que recargarla, acepta una carga rápida de 66 W. Pero también tengo que destacar su audio. Han incluido ocho altavoces Honor Spatial Audio que transforma por completo tu entorno.
Productividad, divino tesoro
Y es que si hay algo que ofrece el nuevo buque insignia de Honor es productividad, productividad y más productividad. Gracias a todo lo mencionado antes, pero también a que está pensada para plantar cara a los ordenadores portátiles más potentes del mercado.
Para evitar el sobrecalentamiento, algo que he notado ha sido su sistema de refrigeración Honor Ice Cooling, que aprovecha su arquitectura térmica para disipar el calor. En concreto, 13 capas con una superficie que hace que la tablet no aumente su temperatura por la alta demanda del usuario.
Pero si en 2026 hablamos de productividad, nos vemos casi obligados a hablar de la inteligencia artificial. Y es que, además de que Honor ha mejorado la conectividad, con atajos y el sistema de multiventana, convirtiendo la tablet en una herramienta similar a la de un portátil, la IA también tiene un importante peso entre sus avances.
La IA se hace notar en herramientas como su asistente inteligente, Honor AI Memo, capaz de ayudar en reuniones y coger apuntes de ellas, pero no es la única. También hay que destacar funciones como el AI Meeting Agent, AI Summary, o AI Voiceprint Noise Cancellation. También permite una conectividad perfecta con dispositivos de otras marcas, incluidos los Mac.
Ya te avanzo que la Honor Magic Pad 4 va a ser una de las tablets del año. Está disponible a partir del próximo 2 de marzo en color blanco y negro. Es evidente el paso adelante de la compañía china y su apuesta por hacer dispositivos ligeros y ultrafinos que no se dejan por el camino ni un sólo gramo de potencia.