Muere Philippe Junot, padre de Isabelle Junot y primer marido de Carolina de Mónaco, a los 85 años

Philippe Junot, padre de Isabelle Junot y el primer marido de Carolina de Mónaco, ha fallecido a los 85 años, tal y como ha informado su hija Victoria en su cuenta de Instagram, donde ha compartido la noticia con varias imágenes del empresario de la jet set europea.

"Con el corazón emocionado, me entristece anunciar el fallecimiento de mi padre. Partió de este lado del mundo en paz, rodeado de su familia, el 8 de enero de 2026 en Madrid, tras una larga y hermosa vida llena de aventuras", ha comenzado diciendo.

Tal y como ha recordado en su post, Philippe estaba a punto de volver a ser abuelo de la segunda hija de Isabelle Junot junto a Álvaro Falcó. "Abuelo de 3, casi 4 nietos. Para mí, legendario papá, cuánto te queremos, te extrañaremos, no hay palabras suficientes... gracias por todas las risas y aventuras, mostrándonos *tu* mundo y la inspiración para alcanzar mayores alturas, gracias por tu amor que nunca nos abandonará", ha añadido la empresaria que lo ha ensalzado como un "verdadero caballero".

"Un capítulo difícil de cerrar, pero seguiremos sonriendo, viviendo y riendo al máximo, tal como él hubiera querido que hiciéramos. Hasta que nos volvamos a encontrar", ha concluido en su emotivo mensaje.

Una vida en la jet set europea...y española

Junot, conocido empresario de la jet set europea, habitual de las reuniones en Marbella y futbolista amateur en Francia durante los años 70, fue el primer marido de Carolina de Mónaco, con la que contrajo matrimonio el 28 de junio de 1978 en una fastuosa ceremonia a la que acudieron desde Ava Gardner a Don Juan de Borbón.

Phillipe Junot y Carolina de Mónaco en su boda en 1978. Corbis via Getty Images

En 1980 la pareja anuló su matrimonio y posteriormente, Junot, considerado todo un playboy de la época, inició una relación con la también aristócrata Nina Wendelboe-Larsen con la que tuvo tres hijos: Isabelle, Victoria y Alexis.

Con ella mantuvo una relación muy cercana incluso tras su divorcio en 1997. Para muestra de ello, se los vio juntos tanto en la boda de Isabelle con Álvaro Falcó como en el bautizo de su hija Philippa. También se le relacionó con Marta Chávarri, con la que compartió varios momentos y encuentros en Marbella.

Tras su separación, tuvo una relación con la modelo danesa con Helén Wendel con la que en 2005 tuvo a la que es su hija menor Chloé, la más desconocida de sus cuatro hijos.