La BBC anticipa lo que va a pasar ahora entre muchos españoles tras el "no a la guerra" de Pedro Sánchez: cuatro palabras que dicen más

El "no a la guerra" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entonado este miércoles en una declaración televisada ha traspasado fronteras y de él se están haciendo eco medios de comunicación de todo el mundo, como el New York Times o la BBC.

Precisamente la cadena de televisión británica ha analizado lo que hay detrás de esas cuatro palabras y ha subrayado que tienen mucha más historia detrás de la que a priori podría parecer.

El "no a la guerra", destaca la BBC, es una referencia a la invasión de Irak y eso, según la cadena británica, "conectará con muchos votantes españoles": "El apoyo que España recibió en aquel momento del gobierno conservador del Partido Popular (PP) fue profundamente impopular y desencadenó protestas masivas contra la guerra".

"Muchos creen que también sentó las bases para la sorpresiva victoria electoral del Partido Socialista en marzo de 2004, días después de que Madrid fuera azotada por letales atentados yihadistas", prosigue la BBC.

Puede tener "beneficios electorales" enfrentarse a Trump

Ese medio de comunicación incide en que "enfrentarse al presidente de Estados Unidos podría tener beneficios electorales para el líder socialista" en un momento en que la política está "profundamente polarizada de España": "Gran parte del apoyo a Sánchez está impulsado tanto por las preocupaciones sobre la derecha y la extrema derecha del país como por el respaldo a su liderazgo y sus políticas".

"Sin embargo, ahora hay incertidumbre en España sobre si las amenazas de Trump se traducirán en algún tipo de represalia económica, y muchos españoles estarán observando este drama con nerviosismo", advierte también la BBC.

Comparación con la guerra de Irak

En su declaración institucional desde La Moncloa, Sánchez ha comparado este conflicto con la guerra de Irak iniciada en 2003 por Estados Unidos y ha alertado de las consecuencias negativas que trajo para la vida de los ciudadanos.

En ese sentido ha reiterado su rechazo al "terrible" régimen de los ayatolás en Irán, pero considera que "no se puede responder a una ilegalidad con otra" y por tanto llama al cese de las hostilidades y a una solución diplomática al conflicto.

Despés de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazase a España con un embargo comercial por no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación, Sánchez se ha reafirmado en su posición señalando que no van a ser "cómplices" de algo que es "malo para el mundo, simplemente por el miedo a las represalias de alguno".