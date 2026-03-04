Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La BBC anticipa lo que va a pasar ahora entre muchos españoles tras el "no a la guerra" de Pedro Sánchez: cuatro palabras que dicen más
Virales
Virales

La BBC anticipa lo que va a pasar ahora entre muchos españoles tras el "no a la guerra" de Pedro Sánchez: cuatro palabras que dicen más

Analizan las posibles implicaciones del discurso del presidente.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
La noticia de la BBC sobre Pedro Sánchez.
La noticia de la BBC sobre Pedro Sánchez.BBC

El "no a la guerra" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entonado este miércoles en una declaración televisada ha traspasado fronteras y de él se están haciendo eco medios de comunicación de todo el mundo, como el New York Times o la BBC.

Precisamente la cadena de televisión británica ha analizado lo que hay detrás de esas cuatro palabras y ha subrayado que tienen mucha más historia detrás de la que a priori podría parecer.

El "no a la guerra", destaca la BBC, es una referencia a la invasión de Irak y eso, según la cadena británica, "conectará con muchos votantes españoles": "El apoyo que España recibió en aquel momento del gobierno conservador del Partido Popular (PP) fue profundamente impopular y desencadenó protestas masivas contra la guerra".

"Muchos creen que también sentó las bases para la sorpresiva victoria electoral del Partido Socialista en marzo de 2004, días después de que Madrid fuera azotada por letales atentados yihadistas", prosigue la BBC. 

Puede tener "beneficios electorales" enfrentarse a Trump

Ese medio de comunicación incide en que "enfrentarse al presidente de Estados Unidos podría tener beneficios electorales para el líder socialista" en un momento en que la política está "profundamente polarizada de España": "Gran parte del apoyo a Sánchez está impulsado tanto por las preocupaciones sobre la derecha y la extrema derecha del país como por el respaldo a su liderazgo y sus políticas".

"Sin embargo, ahora hay incertidumbre en España sobre si las amenazas de Trump se traducirán en algún tipo de represalia económica, y muchos españoles estarán observando este drama con nerviosismo", advierte también la BBC.

Comparación con la guerra de Irak

En su declaración institucional desde La Moncloa, Sánchez ha comparado este conflicto con la guerra de Irak iniciada en 2003 por Estados Unidos y ha alertado de las consecuencias negativas que trajo para la vida de los ciudadanos.

En ese sentido ha reiterado su rechazo al "terrible" régimen de los ayatolás en Irán, pero considera que "no se puede responder a una ilegalidad con otra" y por tanto llama al cese de las hostilidades y a una solución diplomática al conflicto.

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Despés de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazase a España con un embargo comercial por no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación, Sánchez se ha reafirmado en su posición señalando que no van a ser "cómplices" de algo que es "malo para el mundo, simplemente por el miedo a las represalias de alguno".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos