Las reproducciones de Bad Bunny subieron un 85% en Spotify tras el éxito en la Super Bowl

Aunque la victoria en la Super Bowl fue para los Seattle Seahawks, el gran triunfador del evento fue el puertorriqueño Bad Bunny, cuyo show en el entretiempo sigue dando que hablar y le está reportando un enorme crecimiento a nivel profesional. Tanto es así que las reproducciones en España de sus canciones han aumentado un 85% en Spotify.

Lo ha comunicado la propia plataforma, que ha aportado datos concretos sobre su crecimiento. 'Yo perreo sola' ha aumentado un 776%, mientras que 'El apagón' ha subido un 511%; 'Party', un 452%; 'I like it', un 266%; 'Lo que le pasó a Hawaii', que en el descanso de la Super Bowl interpretó Ricky Martin, un 266%; y 'Tití me preguntó', más de un 265%.

Pero todavía hay más. 'La mudanza' ha subido un 265%; 'Safaera' un 236% ; 'DtMF' un 186% y 'CAFé CON RON' un 160%.

Crecimiento mundial

Y, por supuesto, España no es una excepción en esta explosión de Bad Bunny, sino que es algo que también se ha visto en Estados Unidos, país en el que las reproducciones del artista han crecido en un 470% y las globales un 210%.

El espectáculo del cantante también se hizo con el dominio de las redes sociales, algo que ha explicado en su análisis la plataforma Launchmetrics. Tuvo un impacto que impulsó un 39% de la cobertura total de evento, generando casi 143 millones de euros (170 millones de dólares) en impacto de marca en solo 12 horas después de la transmisión

Un nivel de influencia, explican, más allá del que generó Rihanna en 2023, con un 27%.