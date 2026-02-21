Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ruslan, repartidor español trabajando en Suiza: "He ganado en 20 minutos lo que una persona normal en España en 2 horas"
Ruslan, repartidor español trabajando en Suiza: "He ganado en 20 minutos lo que una persona normal en España en 2 horas"

Unos números que dan que pensar.

Un repartidor de Uber Eats.Getty Images

Trabajar como repartidor de comida a domicilio en España suele ir de la mano de sueldo y condiciones precarias. Sin embargo, el mismo trabajo cruzando la frontera hacia Suiza puede multiplicar los ingresos de forma exponencial.

Esta es la realidad que ha puesto sobre la mesa el creador de contenido @sooyruslan, un joven español que está viviendo en Zurich y que ha trabajado durante cinco días en Uber Eats para comprobar cuánto se gana en el país con ese empleo.

“Ya tengo el número que todo el mundo está deseando ver, cuánto he ganado en cinco días en Uber Eats”, ha comenzado diciendo el creador de contenido al inicio de su vídeo compartido a través de su cuenta de Instagram.

Un choque de realidad

“Me he tirado repartiendo por las gélidas calles de Zurich cinco días para comprobar cuánto se gana en Uber Eats. He sumado cada pedido, cada propina y he restado cada gasto. ¿El resultado? Vamos a ver si realmente Suiza es la mina de oro que todos dicen”, ha comenzado diciendo el español.

“¡Han sido cinco días intensos! Empezamos con el choque de realidad. Vimos los transportes con los que se puede hacer este trabajo; descubrimos el mundo de las propinas; vimos también los gastos y, por último, los requisitos para trabajar”, ha explicado @sooyruslan.

Las cuentas hablan por sí solas

“¿Pero cuánto realmente hay en esta cuenta? Vamos a verlo día por día. Primer día, 89,70 francos. A esto le sumo también siete francos en efectivo que me han dado a lo largo de los cinco días, porque no me acuerdo en qué día me han dado cuánto”, ha añadido mientras enseña los ingresos en su móvil.

“Segundo día, 162,59. La verdad que ese fue el mejor día. Salí tanto por la mañana como por la tarde. Segundo día que salgo por la mañana y por la tarde, 129,92 francos. Cuarto día, 90,23. Y el último día, 77,15. Esto hace un total bruto de 556 francos con 59 céntimos”, ha contabilizado el español.

“Pero cuidado, esto no es lo que me llevo al bolsillo. De aquí hay que deducir algunos gastos. En gasolina me dejé unos 15 francos, o sea, unos tres francos por día. En seguro, 4,5 francos si lo prorrateamos a los cinco días que he trabajado”, ha advertido el creador de contenido.

“En mantenimiento, 25 francos si cogemos los 230 de base que pago por un mantenimiento y lo prorrateamos a los cinco días. En total tenemos 44,5 francos de gasto”, ha continuado exponiendo el repartidor.

El resultado final

“He ganado en cinco días en Uber Eats 512 francos netos en 20 horas 20 minutos de trabajo. Lo que sale a unos 25 francos por hora netos. Para que os hagáis una idea, esto equivale a 542 euros o 645 dólares por media semana de trabajo”, ha indicado @sooyruslan.

“Básicamente, he ganado en 5 días lo que mucha gente gana en un mes o medio mes en sus países. Zurich es cara, es dura y hace mucho frío, pero los números no mienten”, ha asegurado el español. “¿Vale la pena? Yo pienso que sí, como un ingreso extra. No como un trabajo principal. ¿Te vendrías a Suiza a trabajar en Uber por este dinero?”, ha concluido el creador de contenido, preguntándoles directamente a sus seguidores.

