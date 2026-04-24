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Oliver Laxe avisa de lo que viene… y deja una frase que lo cambia todo: "No sé si liarla mucho o muchísimo"
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Oliver Laxe avisa de lo que viene… y deja una frase que lo cambia todo: "No sé si liarla mucho o muchísimo"

El director de Sirat se define como "mesiánico", habla de su nueva película… y suelta pistas que parecen sacadas de otro planeta.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Óliver Laxe en la alfombra roja de los Oscar 2026.
Óliver Laxe en la alfombra roja de los Oscar 2026.GTRES

Hay directores que generan expectación… y luego está Oliver Laxe. El cineasta español, que viene de una etapa brillante tras el reconocimiento internacional de Sirat, ha dejado caer cómo será su próximo proyecto… y lo que ha dicho no ha dejado indiferente a nadie.

"No sé si liarla mucho o muchísimo". Con esa frase, medio en broma medio en serio, resumió en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria lo que tiene en mente. Y sí, viene algo grande… o directamente descomunal.

Un director que se reconoce "mesiánico"… y no lo oculta

Lejos de rebajar el tono, Laxe fue un paso más allá y asumió sin filtros una etiqueta que muchos podrían evitar: "Me han dicho que soy mesiánico y es verdad. Soy así: creo en los mesías".

No es solo una declaración de intenciones, es casi una pista directa sobre su próxima película. Porque, efectivamente, su nuevo proyecto gira en torno a esa figura.

Una película sobre el fin del mundo… que podría ser su salvación

Según explicó el propio director, la historia que está desarrollando tiene un punto tan ambicioso como desconcertante: un fenómeno que afecta al planeta Tierra y que, en apariencia, supone su destrucción… pero que en realidad podría ser su salvación.

Una premisa que mezcla lo apocalíptico con lo espiritual y que encaja perfectamente con su estilo. Eso sí, todavía está en una fase muy abierta: Laxe admite que trabaja a fuego lento y que su cine es pura "artesanía".

Dos caminos radicalmente distintos

El propio cineasta dejó caer que está valorando dos direcciones completamente opuestas para esta película. Por un lado, una versión mucho más experimental: imágenes que se rozan, sin apenas narrativa y sin una conexión clara con los personajes.

Por otro, una opción más accesible… pero con trampa. Una película más "hollywoodiense", con actores conocidos y mayor presupuesto. ¿El objetivo? Colarse en ese sistema como un “caballo de Troya”.

¿Un Batman espiritual? Sí, también lo ha dicho

Y por si faltaba algo para completar el cuadro, Laxe soltó otra idea que parece sacada de un universo paralelo: no le importaría dirigir una película de superhéroes. De hecho, tiene claro cuál: Batman.

Pero no uno cualquiera. Según explicó, lo haría desde un enfoque "espiritual" y "esotérico". "En la cueva, escorpiónico…", dijo entre risas, dejando claro que incluso en un blockbuster, su sello seguiría intacto.

De ‘terapia de choque’ a algo más profundo

Tras definir Sirat como una "terapia de choque", Laxe cree que este nuevo proyecto será diferente: más terapéutico, más introspectivo… pero igual de intenso.

Porque si algo ha quedado claro es que, sea cual sea el camino que elija, no va a pasar desapercibido. Y la duda ya no es si la va a liar. Es cuánto.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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