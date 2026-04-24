Oliver Laxe avisa de lo que viene… y deja una frase que lo cambia todo: "No sé si liarla mucho o muchísimo"

Hay directores que generan expectación… y luego está Oliver Laxe. El cineasta español, que viene de una etapa brillante tras el reconocimiento internacional de Sirat, ha dejado caer cómo será su próximo proyecto… y lo que ha dicho no ha dejado indiferente a nadie.

"No sé si liarla mucho o muchísimo". Con esa frase, medio en broma medio en serio, resumió en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria lo que tiene en mente. Y sí, viene algo grande… o directamente descomunal.

Un director que se reconoce "mesiánico"… y no lo oculta

Lejos de rebajar el tono, Laxe fue un paso más allá y asumió sin filtros una etiqueta que muchos podrían evitar: "Me han dicho que soy mesiánico y es verdad. Soy así: creo en los mesías".

No es solo una declaración de intenciones, es casi una pista directa sobre su próxima película. Porque, efectivamente, su nuevo proyecto gira en torno a esa figura.

Una película sobre el fin del mundo… que podría ser su salvación

Según explicó el propio director, la historia que está desarrollando tiene un punto tan ambicioso como desconcertante: un fenómeno que afecta al planeta Tierra y que, en apariencia, supone su destrucción… pero que en realidad podría ser su salvación.

Una premisa que mezcla lo apocalíptico con lo espiritual y que encaja perfectamente con su estilo. Eso sí, todavía está en una fase muy abierta: Laxe admite que trabaja a fuego lento y que su cine es pura "artesanía".

Dos caminos radicalmente distintos

El propio cineasta dejó caer que está valorando dos direcciones completamente opuestas para esta película. Por un lado, una versión mucho más experimental: imágenes que se rozan, sin apenas narrativa y sin una conexión clara con los personajes.

Por otro, una opción más accesible… pero con trampa. Una película más "hollywoodiense", con actores conocidos y mayor presupuesto. ¿El objetivo? Colarse en ese sistema como un “caballo de Troya”.

¿Un Batman espiritual? Sí, también lo ha dicho

Y por si faltaba algo para completar el cuadro, Laxe soltó otra idea que parece sacada de un universo paralelo: no le importaría dirigir una película de superhéroes. De hecho, tiene claro cuál: Batman.

Pero no uno cualquiera. Según explicó, lo haría desde un enfoque "espiritual" y "esotérico". "En la cueva, escorpiónico…", dijo entre risas, dejando claro que incluso en un blockbuster, su sello seguiría intacto.

De ‘terapia de choque’ a algo más profundo

Tras definir Sirat como una "terapia de choque", Laxe cree que este nuevo proyecto será diferente: más terapéutico, más introspectivo… pero igual de intenso.

Porque si algo ha quedado claro es que, sea cual sea el camino que elija, no va a pasar desapercibido. Y la duda ya no es si la va a liar. Es cuánto.