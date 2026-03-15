Preguntan a Óliver Laxe qué musica escucha cuando escribe y su respuesta va a dar mucho que hablar

Óliver Laxe tiene la oportunidad de hacer historia esta noche de los Oscar con su doble candidatura por Sirat. La cinta, que narra la historia de un padre que va a buscar a su hija a una rave por el desierto en el sur de Marruecos, opta a dos estatuillas: a Mejor película internacional y a Mejor sonido, siendo además la primera vez que un equipo íntegramente compuesto por mujeres está nominado en esta categoría.

El cineasta ha aparecido en la alfombra roja con un traje negro con botines a juego de Adolfo Domínguez y un pin en forma de sandía de apoyo al pueblo palestino, una muestra política como otras muchas que se han podido ver en forma de pin en la alfombra roja de los Oscar.

El cineasta ha respondido a las preguntas de los periodistas, entre ellos la de Cristina Teva, la reportera del especial de Movistar + en el Dolby Theatre para esta noche de los premios Oscar 2026. Teva le preguntó que cómo estaban recibiendo a nivel internacional la cinta, Laxe ha confesado: "Me han dicho nos gusta tu cosa esta, tu movida, pero no cambies, nos gusta esto". "Me motiva mucho que les haya gustado esta propuesta de Sirat", ha señalado y ha dado algunas pistas de su próximo proyecto cinematográfico.

"Tengo mucho peligro, Sirat era terapia de choque, la siguiente va a ser más terapia que choque", ha sentenciado. "La siguiente va a ser una ceremonia, un viaje, que eso es lo que tiene que ser el cine", ha añadido el director.

Además, Teva le ha preguntado por qué música le inspira a la hora de escribir sus películas y guiones, a lo que Laxe ha dado una respuesta que dará mucho que hablar. "Escucho ícaros, son muy bonitos, muy sanadores, muy inspiradores", ha respondido.

Lejos de escuchar música al uso o un artista concreto, los ícaros se podrían definir como cantos "sagrados y mágicos" utilizados por los chamanes o curanderos de la Amazonía, particularmente en ceremonias de ayahuasca, para sanar, proteger y conectar con los espíritus de la naturaleza, algo que ha generado algunos comentarios en redes sociales.