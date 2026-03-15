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Preguntan a Óliver Laxe qué musica escucha cuando escribe y su respuesta va a dar mucho que hablar
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Preguntan a Óliver Laxe qué musica escucha cuando escribe y su respuesta va a dar mucho que hablar

El cineasta ha respondido a las preguntas de Cristina Teva para Movistar +.

Marina Prats
Marina Prats
Óliver Laxe en la alfombra roja de los Oscar 2026.
Óliver Laxe en la alfombra roja de los Oscar 2026.GTRES

Óliver Laxe tiene la oportunidad de hacer historia esta noche de los Oscar con su doble candidatura por Sirat. La cinta, que narra la historia de un padre que va a buscar a su hija a una rave por el desierto en el sur de Marruecos, opta a dos estatuillas: a Mejor película internacional y a Mejor sonido, siendo además la primera vez que un equipo íntegramente compuesto por mujeres está nominado en esta categoría.

El cineasta ha aparecido en la alfombra roja con un traje negro con botines a juego de Adolfo Domínguez y un pin en forma de sandía de apoyo al pueblo palestino, una muestra política como otras muchas que se han podido ver en forma de pin en la alfombra roja de los Oscar.

El cineasta ha respondido a las preguntas de los periodistas, entre ellos la de Cristina Teva, la reportera del especial de Movistar + en el Dolby Theatre para esta noche de los premios Oscar 2026. Teva le preguntó que cómo estaban recibiendo a nivel internacional la cinta, Laxe ha confesado: "Me han dicho nos gusta tu cosa esta, tu movida, pero no cambies, nos gusta esto". "Me motiva mucho que les haya gustado esta propuesta de Sirat", ha señalado y ha dado algunas pistas de su próximo proyecto cinematográfico.

"Tengo mucho peligro, Sirat era terapia de choque, la siguiente va a ser más terapia que choque", ha sentenciado. "La siguiente va a ser una ceremonia, un viaje, que eso es lo que tiene que ser el cine", ha añadido el director.

Además, Teva le ha preguntado por qué música le inspira a la hora de escribir sus películas y guiones, a lo que Laxe ha dado una respuesta que dará mucho que hablar. "Escucho ícaros, son muy bonitos, muy sanadores, muy inspiradores", ha respondido.

Lejos de escuchar música al uso o un artista concreto, los ícaros se podrían definir como cantos "sagrados y mágicos" utilizados por los chamanes o curanderos de la Amazonía, particularmente en ceremonias de ayahuasca, para sanar, proteger y conectar con los espíritus de la naturaleza, algo que ha generado algunos comentarios en redes sociales.

Marina Prats
Marina Prats
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Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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