Pablo Alborán da mucho que hablar con la última imagen que ha compartido 

Pablo Alborán lleva semanas en boca de todos. Después de que el pasado mes de noviembre lanzase su disco Km0, ahora el malagueño se encuentra de gira tocándolo en directo junto a otros grandes éxitos de su carrera. Sin embargo, el cantante lleva semanas copando titulares por su vida personal.

Muchos medios apuntaron a que el modelo Juan Sesma había confirmado su relación con él en sus redes sociales con motivo de un post por su cumpleaños. “Gracias a mis padres por coger el coche para venir a Madrid a comer conmigo, gracias a mis abuelos por llamarme a las 8 de la mañana para felicitarme, gracias a mis amigos por esos audios, mensajes y llamadas a la distancia que levantan la sonrisa al cielo, y gracias a mi novio por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00”, escribió entonces Sesma.

Alborán aparecía en una de esas imágenes, por lo que muchos apuntaron a que ese "novio" no era otro que el cantante malagueño, ya que además habían compartido varias imágenes juntos en las que Sesma aparecía paseando a Terral, el labrador marrón del artista.

Ahora, el cantante de éxitos como Saturno o Solamente tú ha compartido varias imágenes de su parada por Lisoba como parte de su gira y en una de ellas aparece, por primera vez, Sesma.

Por su parte, el modelo también ha compartido numerosas instantáneas de su paso por la capital lusa en las que aparece repetidamente Alborán bien cenando juntos, compartiendo pasteles de Belém, etc. Además lo ha hecho con un claro mensaje "hasta las trancas".

A pesar de que el malagueño se ha mostrado siempre muy discreto en su vida privada y no había hecho pública ninguna relación, tras los titulares que lo vinculaban con Sesma, Alborán no dudó en responder a la prensa con un "estoy superfeliz".

Además, ya había dado pistas de que ahora mismo vivía un momento muy feliz a nivel sentimental en su visita a La Revuelta, donde admitió que estaba en una relación e incluso habló abiertamente de mantener "dos relaciones sexuales al día".