Siguen los líos internos de Vox: Abascal quiere quitar a Antelo como líder del partido en Murcia

Vox está sopesando retirar a José Ángel Antelo la Presidencia del partido en la Región de Murcia, pero lo mantendría como portavoz en la Asamblea y candidato a las elecciones previstas para 2027, según ha confirmado Europa Press.

Así se lo trasladó el miércoles la secretaria general adjunta de Vox, Montserrat Lluís, al propio Antelo, que tiene que reflexionar ahora sobre la propuesta de la dirección nacional de Vox y tomar una decisión en consecuencia, según han adelantado 'La Opinión de Murcia' y 'La verdad'.

Antelo lleva en el cargo de presidente provincial del Consejo Ejecutivo Provincial (CEP) desde 2020 y entró en la Ejecutiva de Vox con el puesto de vocal tras la Asamblea General de 2024, como el resto de por aquel entonces vicepresidentes autonómicos en gobiernos de coalición con el PP.

Este posible movimiento en Murcia tiene lugar después de la disputa abierta entre la dirección nacional de Vox y Javier Ortega Smith, a quien quieren quitarle el puesto de portavoz en el ayuntamiento de Madrid. El dirigente, sin embargo, se ha declarado en rebeldía y no ha cedido el testigo a la persona designada por Abascal.