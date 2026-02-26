Hallados restos de amianto en el taller de Renfe en Fuencarral (Madrid)

Renfe ha identificado restos de amianto -material utilizado en el pasado en la construcción, altamente cancerígeno- en un taller en Fuencarral (Madrid), según adelanta la Cadena SER. Esta situación ha llevado al organismo a dar orden inmediata de cierre parcial, así como la activación de los pertinente protocolos de seguridad y sanidad contenidos en el Real Decreto 396/2006 -según UGT-.

El hallazgo ha tenido lugar en la cubierta de este punto en el que se revisan unidades de Cercanías -la 450 y la 446- y Media Distancia. Ocurrió después de las fuertes lluvias acumuladas por los pasados temporales. Tras realizar una comprobación del espacio, se hallaron fibras de amianto.

La activación de dicho protocolo supone que se deberá someter a controles médicos frecuentes a los trabajadores que se considere que hayan podido tener exposición al amianto, mientras que también se producirá la limpieza integral de las dependencias.

¿Qué pasa con las tareas de revisión de Cercanías y Media Distancia?, ¿afecta a los servicios de transporte?

Por otro lado, y según la mencionada información, los planes de Renfe para continuar con la actividad de revisión que se realizan en el taller clausurado temporalmente pasan por trasladarlo a otro espacio en el que se realizan tareas de reparación de trenes de Alta Distancia (AVE).

Y, ¿supone algo para el correcto funcionamiento del servicio de Cercanías o Media Distancia? En este sentido, desde el pasado día 23, el cierre parcial ha provocado que los servicios de Cercanías de las líneas C-2, C-7 y C-8 tengan modificaciones horarias.