El actor Miguel Rellán es demoledor con quienes aseguran que había más libertad en la dictadura que ahora: lo que dice es para no olvidar 

El actor Miguel Rellán, conocido por sus papeles en multitud de películas y series de televisión, como Compañeros o Menudo es mi padre, ha lanzado un mensaje demoledor a todos aquellos que en los últimos años aseguran que había más libertad durante la dictadura que en la actualidad.

"Eso es absoluta ignorancia", ha asegurado en una entrevista en El Mundo con motivo de su nominación para mejor actor de reparto por 'El cautivo'.

"Hace poco veía a dos chicas de veintitantos en la tele en Ferraz con un cabreo enorme diciendo que esto era una dictadura y llamando hijo de puta al presidente del Gobierno. Con Franco solo con pensarlo estabas en la cárcel. Si un tío a tu lado le parecía que lo estabas pensando, ibas a la cárcel", ha insistido.

"Yo me llevé una buena paliza"

Rellán ha recordado estar "en El Rinconcillo, en Sevilla, y hablar bajito porque cualquiera te podía delatar si parecías un comunista": "Yo me llevé una buena paliza con una cartera llena de libros. No podías ni dar un beso a una chica por la calle. Eso es no tener ni puta idea de lo que es una dictadura".

Rellán ya dejó clara su postura al respecto en una entrevista en La Vanguardia en la que le preguntaron qué le diría a los jóvenes que idealizan la dictadura": "Que se informen antes. No tienen ni idea de lo que era vivir así. Nosotros hablábamos bajito por miedo".

La importancia de la educación

"A mí me detuvieron varias veces por nada. Las mujeres no podían ni tener una cuenta bancaria, ni siquiera comprar una lavadora. Es imprescindible informarse, y es patético que hoy, cuando es tan fácil, no se haga", subrayó.

Rellán avisó de que la educación "es fundamental" y se lamentó por que "en este país faltan tres cosas: educación, educación y educación": "Y que sea pública. Un país no puede permitirse perder talento porque alguien haya nacido en Usera y no en una familia acomodada. La igualdad debe estar en la línea de salida. Luego, esfuerzo y capacidad".