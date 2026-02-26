El ICE ya mató a tiros a un norteamericano hace un año: "¡Esto es encubrimiento!"

Estados Unidos sigue sobrecogido por la violencia desatada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Además de por las detenciones y deportaciones de migrantes, la tensión se ha disparado por la muerte de dos ciudadanos norteamericanos, no extranjeros sin papeles, civiles tiroteados cuando protestaban por las políticas de Donald Trump. Se trata de Alex Pretti y Renee Nicole Good.

Pero ahora se ha sabido que no son los únicos ciudadanos de pleno derecho, con pasaporte norteamericano, asesinados por el ICE. Hay un caso más, viejo de casi un año, que según el Partido Demócrata se ha ocultado.

Se trata de la muerte de un ciudadano estadounidense, de 23 años, muerto por disparos hechos por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el año pasado, en Texas, según han revelado documentos internos de la agencia citados por medios como Newsweek.

Se llamaba Rubén Ray Martínez y recibió múltiples impactos en la madrugada del 15 de marzo de 2025, cuando conducía por un retén de tráfico en South Padre Island. Al parecer, un agente de ICE habría disparado contra el joven estadounidense tras no obedecer las órdenes de salir de su vehículo.

En el momento del deceso, se reportó que agentes de orden público habían disparado contra Martínez, pero nunca identificaron que el tirador pertenecía al ICE.

Charles Stam, abogado de la familia Martínez, ha confirmado al diario The New York Times que su cliente era la víctima mencionada en el informe del ICE revelado la pasada semana, tras las presiones por la muerte de otros dos ciudadanos de EEUU, en Mineápolis. Martínez es, entonces, el primer ciudadano estadounidense muerto a manos de un agente migratorio.

Su caso supondría que, al menos, se han registrado seis tiroteos mortales perpetrados por agentes federales desde la ofensiva migratoria de costa a costa del presidente Trump en su primer año de vuelta a la Casa Blanca.

Una ciudadana es detenida por agentes federales tras ser sacada de su coche, días después de que un agente de ICE disparara a Renee Nicole Good, en Minneapolis, el 13 de enero de 2026. Tim Evans / Reuters

Los hechos

Los documentos del ICE indican que agentes de la agencia migratoria ayudaban al Departamento de Policía de South Padre Island a controlar el tráfico de la zona, ubicada en el sur de Texas, a apenas 10 kilómetros de la frontera con México.

El reporte policial indica que Martínez no siguió las instrucciones de los oficiales, pero finalmente redujo la velocidad hasta detenerse tras recibir órdenes verbales.

Los agentes rodearon el vehículo y le ordenaron que saliera, pero el joven hispano aceleró y atropelló al agente federal, quien cayó sobre el techo del vehículo, según los documentos citados por el periódico neoyorquino.

Otro agente disparó varias veces a través de la ventanilla del conductor, Martínez fue trasladado a un hospital en Brownsville donde falleció.

El amigo cercano de Martínez, Joshua Orta, proporcionó una declaración jurada a los abogados de la familia y dijo que el automóvil se había estado moviendo lentamente y que Martínez no golpeó intencionalmente a un agente, contradiciendo elementos clave del relato federal. Orta, casualmente, murió el pasado sábado en un accidente de coche, por lo que se pierde al testigo clave del caso.

Tapado

El representante a la Cámara de EEUU, Joaquín Castro, acusó a ICE y al Departamento de Seguridad de Texas (DPS) de encubrir la muerte. "Exijo una investigación exhaustiva de este tiroteo, incluyendo las razones del encubrimiento durante ocho meses", dijo el congresista. "Exigimos la publicación de cualquier tipo de prueba en vídeo -insiste-. Eso ayudaría a aclarar esto. Hay algunas cosas. Primero, si la evidencia fuera clara a su favor, creo que ya la habrían publicado".

"Es inquietante pensar que la Administración Trump podría haber encubierto la muerte de un ciudadano estadounidense a manos de un agente federal durante casi un año", añade el senador demócrata de Arizona Rubén Gallego.

La representante demócrata estatal de Texas, Gina Hinojosa, candidata a gobernadora en las elecciones de este año, dijo, por su parte, que el manejo de Seguridad es "inaceptable" y "alarmante". "¡Esto es encubrimiento!", se duele, reclamando que cese la retención de información.

¿Y qué dice la Administración Trump? Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró a Newsweek que la idea de que ocultaran su participación era "absurda", afirmando que el incidente fue investigado por el FBI y la Oficina de Responsabilidad Profesional, no obstante. "Todo incidente de uso de la fuerza y cualquier disparo de un arma de fuego del ICE debe ser reportado y revisado adecuadamente por la agencia, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y directrices", continuó el portavoz.

"Todos los tiroteos son revisados inicialmente por la agencia policial correspondiente. Tras la revisión del incidente por parte de la agencia de investigación correspondiente, el ICE realizará una revisión independiente del incidente crítico", zanja.