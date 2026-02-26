Pide a domicilio en un restaurante chino y en el ticket ve un cobro extraño: "¿Un coste real o es un inflado de precio?"

Jesús Soriano, persona detrás de Soy Camarero, se ha convertido este jueves en el protagonista de su propia cuenta al compartir lo que le ha ocurrido cuando ha pedido a domicilio en un restaurante chino.

Como se puede ver en el ticket el total de la cena es de 29 euros. Lo que él no esperaba era ver al final del mismo un cobro de un euro en el que se podía leer: "Gestión del datáfono".

"Anoche hice un pedido a domicilio: 29€. Pago y listo. Luego miro el ticket con calma y veo: +1€ Gestión datáfono", ha empezado contando en sus redes sociales, donde tiene 165.000 seguidores.

"La comisión real por pagar 29€ con tarjeta suele ser de céntimos. Entonces, ¿es un coste real o es un inflado de precio camuflado? ¿Os pasa?", ha querido preguntar en la red social de Elon Musk.

Además, para los más cotillas, Jesús Soriano pidió de cena ternera en salsa a 7 euros, cerdo agridulce a 6,70 euros, ternera a 7,50 euros, tallarines con gambas a 6,20 euros y después hay dos cobros más.

¿Legal o ilegal?

El clásico de 10 céntimos por la bolsa de plástico y el euro de la llamada gestión del datáfono.

En los comentarios muchos han criticado por este cobro que, aunque sea de un euro, no parece muy lógico: "Buena forma de cargarse la fidelización, como los menús que no cambian postre por café".

Otro dice: "Es ilegal repercutir el coste de tener datáfono al cliente. Ya sea en porcentaje o como sea". "Creo que eso es ilegal. Es como si te cobraran por cubiertos (Y efectivamente el coste por pagar con tarjeta 29€ no llega en términos medios a 10 céntimos)", comenta otro.

Y por último comenta otra persona en el mismo sentido que las demás: "Yo reclamaría la gestión de datáfono, aunque sea un euro...es ilegal cobrarte por pagar con tarjeta".