Un chihuahua sobrevive a un accidente de helicóptero que deja 15 muertos en Perú: estaba aferrado al cadáver de su dueño

Imagen del perro rescatado en un accidente de helicóptero en Perú, en el que murieron 15 personas, en febrero de 2026.

Un perro de raza chihuahua ha sido el único sobreviviente del accidente de un helicóptero militar que el domingo pasado se estrelló en una zona montañosa de la costa sur de Perú, en el que murieron sus 15 ocupantes. Entre ellos estaban todos los componentes de la la tripulación y 11 civiles, de los que siete eran menores de edad, informa EFE.

De acuerdo a la información difundida por el canal Latina, presente en las cercanías a la zona del accidente, el perro era la mascota de uno de los pasajeros de la aeronave, un militar, y fue encontrado entre los restos de la aeronave por los primeros rescatistas que alcanzaron el lugar. El animal estaba aferrado al cuerpo del hombre.

"El animal fue trasladado posteriormente para recibir evaluación veterinaria", informó la citada televisión local.

El siniestro

El helicóptero, un Mi-17 de fabricación rusa, se estrelló en torno a las 16:30 hora local (seis horas más en la España peninsular) entre las montañas que rodean al municipio costero de Chala, en la sureña región de Arequipa, a donde se dirigía aparentemente a atender emergencias derivadas de las inundaciones que se han registrados en estos últimos días en esta zona.

La aeronave había partido inicialmente desde la capital del país, Lima, y había hecho una parada en Pisco, y en su interior la tripulación iba acompañada de sus familias, una situación que según la Fuerza Aérea del Perú (FAP) estaba autorizada.

El piloto del helicóptero fue identificado como el mayor Sergio Paúcar, quien iba acompañado por el alférez Luis Huertas, la suboficial de primera Kamila Chapi Anchapuri y el suboficial Leiner Aguirre Huamán.

Entre los pasajeros, se encontraba el coronel Javier Nole (el dueño del perro), de 50 años, que iba a bordo con su esposa y sus dos hijas. Entre las víctimas hay seis adolescentes y un niño de tres años.

La Fuerza Aérea ha abierto ya una investigación para determinar las causas de accidente.