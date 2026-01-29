Paris Hilton, de icono polémico de los 2000 a activista contra el acoso sexual: "La gente pensaba que era como un personaje de dibujos animados"

Escándalos, paparazzi, una breve carrera musical con hits como Stars are blind y prácticamente una caricatura como "rubia tonta" en los medios de comunicación marcaron la trayectoria de Paris Hilton en los 2000, década en la que se convirtió en un icono y, a su vez, vivió un acoso mediático comparable al vivido con su coetánea Britney Spears, entre otras muchas.

Ahora, la cantante, celebrity y actriz presenta su documental Infinite Icon: A visual memoir, que llega este viernes a los cines y con el que busca mostrar cómo fue enfrentarse a la fama y las numerosas polémicas que vivió, incluida su entrada en prisión en 2007 o la difusión de sus vídeos sexuales, y de qué manera la música le ayudó a encontrar una vía de escape.

"Durante gran parte de mi vida y mi carrera, mi historia ha sido contada por otros que desconocían la verdadera historia. La gente pensaba que era como un personaje de dibujos animados, pero siempre ha habido mucho más dentro de mí", relata la artista en una entrevista con EFE.

Según detalla Hilton, la década de los 2000, especialmente su primera mitad "fue una época muy difícil" y ha recordado que no había hablado antes porque "tenía demasiado miedo incluso a hablar de ello porque siempre me enseñaron a retratar una vida perfecta".

“En la década de los 2000 eran tan crueles… Era como una forma de entretenimiento humillar a las mujeres. Me atacaron a mí y a muchas otras jóvenes de la industria”, ha recordado sobre los episodios vividos. No obstante, con este proyecto la actriz ha asegurado sentirse "orgullosa de mostrar por fin mi verdadero yo".

Aunque la escena hoy en día ha cambiado, recuerda que no todos los avances han sido positivos. "Un periodista ni siquiera haría hoy preguntas ni hablaría como lo hacían algunos en aquella época. Ahora, con las redes sociales, hay gente que se esconde tras un ordenador", ha denunciado. "Cuando yo crecí, nadie mencionaba la salud mental, ni siquiera existía el término. Les doy mucho crédito por ser tan abiertos", ha explicado con respecto a los rostros que visibilizan hoy este ámbito.

Su lucha contra el 'deepfake' después de sus numerosas filtraciones sexuales

En 2003, Paris Hilton fue víctima de la filtración de un vídeo sexual junto a su entonces pareja, el jugador de póker Rick Salomon. El vídeo, pese a denuncias previas y acciones legales tomadas por Hilton, llegó a ser lanzado en DVD bajo el título Night in Paris.

Esto llevó a que incluso se creara un sitio web llamado Parisexposed.com en 2007 donde se incluían datos privados de Hilton, incluyendo desde diarios a medicación o vídeos personales en los que Hilton aparecía diciendo insultos como "negro" o "maricón".

Su exposición pública es un punto que ella misma denuncia en el documental y algo que, junto a las denuncias de abusos sexuales por sus exnovios, también la llevó la semana pasada a protestar ante el Capitolio para promover una ley de protección contra los contenidos deepfake, bautizada como Ley Defiance.

"Cuando tenía 19 años, un vídeo privado e íntimo mío se compartió con el mundo sin mi consentimiento. La gente lo llamó un escándalo. No lo fue. Fue abuso. En ese momento no había leyes que me protegieran. Ni siquiera había palabras para describir lo que me habían hecho. Internet era aún nuevo, y también lo era la crueldad que conllevaba", dijo ante los medios acompañada por la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez.

Paris Hilton ante el Capitolio el pasado 22 de enero en defensa de la Ley Defiance. Anadolu via Getty Images

"Me insultaron. Se rieron y me convirtieron en un chiste. Vendieron mi dolor por clics, y luego me dijeron que me callara, que pasara página, incluso que agradeciera la atención", denunció Hilton, quien recuerda que quienes consumieron el vídeo no la vieron como "una joven explotada".

"No vieron el pánico que sentí, la humillación ni la vergüenza. Nadie me preguntó qué perdí: perdí el control sobre mi cuerpo, sobre mi reputación. Me robaron mi seguridad y mi autoestima", recalcó.

Además, Hilton ha recordado que, aunque su episodio a principios de los 2000 fue duro, la situación con las tecnologías actuales lo hace aún más complicado. "Creía que lo peor ya había pasado, pero no es así. Lo que me pasó entonces les está sucediendo ahora a millones de mujeres y niñas de una forma nueva y más aterradora", señaló.

"Antes, alguien tenía que traicionar su confianza y robar algo real. Ahora solo se necesita un ordenador y la imaginación de un desconocido. La pornografía deepfake se ha convertido en una epidemia", recordó Hilton, quien tuvo en 2023 dos hijos a través de gestación subrogada.

Hilton reivindicó en su discurso que más allá de las indemnizaciones que puedan recibir estas víctimas, el daño que sufren es mayor aún. "No se trata solo de tecnología, se trata de poder. Se trata de usar la imagen de alguien para humillarlo, silenciarlo y despojarlo de su dignidad", sentenció.

"Decir la verdad me ha ayudado a sanar, y estoy muy orgullosa de estar aquí hoy sin vergüenza. Soy Paris Hilton, mujer, esposa, madre, superviviente, y lo que me hicieron estuvo mal. Y seguiré diciendo la verdad para proteger a cada mujer, a cada niña, a cada superviviente, ahora y en el futuro", enfatizó.

La visibilización de su trastorno mental

En la promoción de su documental, la empresaria, actriz y cantante también reveló que sufría un trastorno mental, que le había afectado duramente durante su vida, la Disforia Sensible al Rechazo (DSR), que le llegó después de su diagnóstico por TDAH.

"Es básicamente cualquier pensamiento sobre una percepción negativa. Si crees que alguien está siendo grosero o sientes algo, lo sentirás como dolor físico, y ni siquiera es real. Es casi como tener un demonio en la mente que te habla con comentarios negativos constantemente", definió en su entrevista en el pódcast The Him & Her Show.

Según Psychology Today, quienes sufren DSR tienen "una reacción emocional tan fuerte a juicios negativos, exclusión o críticas de otros que les provoca un torbellino mental", que, en muchas ocasiones les lleva a no poder soltar el hecho en cuestión y no poder continuar su día a día.

"Se sienten como fracasos de una manera no proporcional a lo que pasó realmente. Tienden a sentir ira y ganas de desquitarse. Con frecuencia exageran diciendo que la gente está en su contra o cuánto le desagradan a la gente, o cargar con vergüenza a largo plazo", señalan.