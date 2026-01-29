He probado el nuevo Honor Magic8 Lite: la verdadera magia está en su resistencia y en su autonomía

La parte trasera del Honor Magic8 Lite, en un tono verde que es muy elegante y su sistema de cámaras circular.

Resumen: llevamos una racha de lanzamientos de móviles que, prácticamente, pocos son los detalles que declinan la balanza para uno o para otro. Después de haber puesto a prueba al Honor Magic8 Lite, hay varios aspectos que me han dejado boquiabierto. El primero, su autonomía, con una duración de más de dos días sin ningún problema. La segunda, su resistencia, porque resiste al agua, caídas y condiciones extremas. Pero la cosa no termina ahí. También tiene un diseño es muy rompedor y una pantalla ultraluminosa que se lleva la palma. Si hubiese que poner algún pero, ese podría estar en su cámara e igual en su procesador. Pero es difícil pedirle mucho más a un móvil con unas condiciones como el Magic8 Lite a un precio de salida de 399 euros.

Ventajas

Batería para dar y tomar. Supera los dos días de autonomía.

Resiste a casi todo lo que le pongas delante. Agua, polvo, caídas... Y eso, en un móvil, siempre se agradece.

Su pantalla ultraluminosa me ha impresionado. Sus 6.000 nits de brillo y fluidez de 120 Hz son una maravilla.

Su estética me parece que rompe con lo establecido en los últimos tiempos y me convence mucho.

Desventajas

El Honor Magic8 Lite lo tiene casi todo. Pero en ese casi, sí habría mejorado la cámara. Su sensor principal con IA de 108 megapíxeles me convence mucho y me parece muy resolutivo, pero el ultra gran angular de 5 megapíxeles se queda muy corto.

El Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 es un procesador equilibrado y muy bien pensado para las funciones de IA, pero para el aspecto más potente, relacionado con el gaming, por ejemplo, me faltaría un poquito más de rendimiento.

Mi reseña del Honor Magic8 Lite

Honor lleva tiempo haciendo las cosas muy bien. Ejemplo de ello es su crecimiento. Un estudio de la consultora Omdia, apunta a que la firma china sigue su expansión global con más y más impacto, con un crecimiento interanual del 55 % entre el primer y el tercer trimestre de 2025, por encima de otras marcas chinas.

Y su éxito, en parte, es gracias al lanzamiento de dispositivos que son una auténtica locura. Como el Honor Magic V5, que para mí sigue siendo el plegable que más me convence hasta el momento; o el Honor Magic 8 Pro, que no puedo dejar de recomendarlo.

Pero vayamos al grano. He probado el nuevo Honor Magic8 Lite y voy a empezar por lo que suelo contar al final. Cuesta 399 euros en su versión de 8GB+256GB, pero por todo lo que da me parece muy barato. Empezando por la promoción de lanzamiento, que incluye un pack de regalo valorado en más de 257,99 euros, con un cargador de 66W, una funda magnética y sus auriculares los Honor Choice Earbuds Clip.

Lo he probado en interiores y exteriores y lo primero que llama poderosamente la atención no es su diseño, aunque también me ha gustado mucho, es su pantalla ultraluminosa. Panel AMOLED de 6,79 pulgadas, pero con un brillo máximo de 6.000 nits y una fluidez de 120 Hz. Para verlo todo, con todo lujo de detalles, desde cualquier lugar.

Pesa muy poco, tan solo 189 gramos, con la batería incluida, y se ha lanzado en tres tonos que me parecen rompedores, Midnight Black (color negro), Forest Green (verde claro) y Reddish Brown (rojo brillante con contornos dorados).

La pantalla del Honor Magic8 Lite, con 6.000 nits de brillo máximo y una pantalla de lo más fluida. Sergio Coto / El HuffPost

En mi caso, he usado el verde claro y, aunque no he visto las otras dos opciones, me parece muy elegante en la mano. Y ojo a esto, porque pese a ser bonito y poco pesado, es muy resistente. Es un dique contra los posibles daños con triples certificaciones IP69K, IP68 e IP66, todas ellas para protegerlo del polvo, el agua y las caídas.

En parte gracias a su tecnología Ultra-Bounce Anti-Drop y su cristal templado ultrarresistente. Pero también tiene funciones que tienen que ver con la optimización táctil gracias a la IA. Es el caso de AI Heavy Rain Touch y AI Glove Touch, que te permite usar la pantalla con normalidad, aunque esté llena de gotas.

Pasamos al apartado de las cámaras. Aquí hay algo que me parece muy bueno y algo que no tanto. Lo que sí, su cámara principal con IA de 108 megapíxeles. Y es que Honor AI sigue dando pasos adelante en mejorar la experiencia inteligente de sus usuarios. En este caso, la influencia de la IA es muy positiva y más en un modelo que se supone que es de gama media. Lo que se me queda corto es el gran angular de 5 megapíxeles. Me habría gustado que fuera mayor y eso habría servido para rizar el rizo en el Magic8 Lite. También incluye una cámara en la parte frontal de 16 megapíxeles que cumple y es resolutiva.

Ahora llega el momento de algo que me parece que es uno de los puntos fuertes por los que este nuevo móvil de Honor es muy recomendable, su batería. 7.500 mAh. Sí, has leído bien. Una autonomía que supera los dos días de uso sin ningún problema y que te hace olvidarte por completo del cargador.

De hecho, la batería logra gestionar las intensas cargas de trabajo cuando usamos la cámara y evita calentarse. En un smartphone de este precio, me parece tremendo. Y si se te agota, acepta la carga rápida con cable de 66 W.

Su procesador, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, no es el más potente, pero sí es muy equilibrado. Sobre todo, es idóneo para potenciar las funciones inteligentes de Honor. Con el último MagicOS 9.0 basado en Android 15, también se mejora la experiencia inteligente de una forma muy intuitiva.

Si algo está haciendo bien la compañía china es ofrecer móviles con características que van más allá de la gama media con un precio de lo más competitivo. Este Honor Magic8 Pro es muy recomendable para todo aquel que busque un smartphone con una autonomía bestial, una pantalla muy buena y una resistencia que lo convierte en casi indestructible.