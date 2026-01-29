Manuel Rico sentencia a Ayuso como nadie lo ha hecho antes: "Es la persona más miserable que he conocido"

El periodista Manuel Rico critica a Ayuso tras definir a las organizaciones que representan a los familiares de los 7.291 mayores que fallecieron en las residencias como "plataforma de frustrados de izquierdas"

Manuel Rico, el periodista que destapó el caso de las residencias de la Comunidad de Madrid, que durante lo peor de la pandemia dejó 7.291 mayores fallecidos, ha intervenido este jueves en Hora 25, donde ha definido a Isabel Díaz Ayuso en unos términos muy contundentes.

Y lo ha hecho después de que esta criticara a las organizaciones que representan a las víctimas. "Llevo ejerciendo el periodismo 35 años y he conocido a muy malos políticos", ha dicho en el programa de la SER Manuel Rico, quien actualmente dirige el diario Público.

Instantes después, y sin cortarse un pelo, se refirió a la presidenta madrileña como muy pocos lo han hecho. "Ayuso es la persona más miserable que he conocido", ha afirmado Manuel Rico de forma rotunda.

Pero no se ha quedado ahí, pues tras estas declaraciones ha matizado sus palabras. "Quiero decir, más allá de su actuación política, como ser humano es la más despreciable que he conocido en estos treinta y pico años", ha asegurado ante la atenta mirada de Aimar Bretos, presentador de Hora 25.

Tras la última polémica de la presidenta madrileña

Manuel Rico, que en 2021 publicó el libro ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias, ha hablado así de Ayuso después de que esta llamara "plataforma de frustrados de la izquierda" a las organizaciones que representan a los familiares de los 7.291 mayores que murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid.

Con este asunto como telón de fondo, el director de Público ha dicho que "no se puede ser más miserable" y "más ruin" que la presidenta madrileña, que llamó "frustrados a personas que perdieron a sus familiares en una situación absolutamente agónica y que llevan seis años luchando contra todos los elementos para que se haga justicia".

Durante su intervención en Hora 25, Manuel Rico ha tratado el escándalo de las residencias con mayor profundidad, y ha aprovechado para repasar algunas de las cuestiones más sangrantes de los conocidos como "protocolos de la vergüenza".

"Los protocolos no se aplicaron a los que tenían seguros privados"

"Establecían un bloqueo a trasladar de las residencias a hospitales a aquellos que no pudieran caminar por sí mismos o que tuvieran un deterioro cognitivo medio o alto", ha relatado el periodista en Hora 25.

Asimismo, ha recordado algo que "añade crueldad a la miseria de la señora Ayuso": "Los protocolos no se aplicaron a los residentes que tenían seguro privado, porque esos se saltaron el circuito de los protocolos, y con su seguro privado fueron a hospitales privados".

"Para que nos hagamos una idea, aproximadamente el 80% de los residentes estaban en algunas de esas categorías de los protocolos: o no eran independientes para la marcha o tenían un deterioro cognitivo medio-alto", ha apuntado a modo de cierre.