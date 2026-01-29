La OTAN pasa revista a España: ¿qué armas presentará para defender su menor inversión en Defensa?

Y llegó el momento de pasar revista a España. Después de meses de tira y afloja, mensajes velados o amenazas de la Administración Trump contra el Gobierno de Pedro Sánchez, este jueves integrantes de la OTAN desembarcan en Madrid para la primera de las dos reuniones en las que se someterá a examen si realmente el Estado español puede cumplir con la capacidades comprometidas para 2030 destinando solo el actual 2,1% del Producto Interior Bruto (PIB), en lugar del 5% que asumió el resto de socios de la Alianza Atlántica.

En otras palabras, llegó el momento de que la OTAN analice exhaustivamente quién tiene razón en el baile de cifras del gasto en seguridad y defensa. El Ejecutivo central defiende que basta con el 2,1% al que se ha llegado para cumplir con el anterior compromiso con la OTAN -en tiempos del Gobierno del popular Mariano Rajoy, para subirlo desde el 0,92%-, mientras que en el seno de la Alianza Atlántica parten de la premisa de que no será suficiente sin alcanzar, al menos, el 3,5%.

Dicho primer encuentro tendrá lugar esta jornada y la de mañana, viernes, en la capital española. Bajo la denominación de Step 3, el objetivo de la reunión es la recopilación y toma de datos sobre los distintos proyectos, iniciativas, partidas económicas que atañen a la defensa. Toda esta información será analizada posteriormente por la OTAN con el fin de publicar una estimación inicial del gasto de España. Y el Ejecutivo afronta este examen confiado.

¿Qué hará valer España de su aportación en Defensa?: de 79 programas a 31 planes de modernización

En términos generales, el Gobierno de España siempre ha mantenido la premisa de que no se trata solo de invertir o destinar más dinero de las arcas públicas a comprar tanques o misiles. La estrategia debía pasar también por mejorar las condiciones de los integrantes de las Fuerzas Armadas y apostar por la innovación y modernización, no solo de la maquinaria bélica tradicional, también de nuevos ámbitos clave como la ciberseguridad, las telecomunicaciones o los drones.

Para hacerse una idea, solo en este año la inversión ha alcanzado la friolera de 33.123 millones de euros. ¿A qué se destina todo este dinero? Según el Ministerio de Defensa se mueve en los siguientes ejes:

Dotar a las Fuerzas Armadas de sistemas, equipos e infraestructuras de última generación.

Dichos sistemas están adaptados a los riesgos y amenazas del entorno estratégico actual.

Además, están enmarcados en los estándares operativos de la OTAN.

Pero, ¿es lo único que está invirtiendo España en Defensa? Ni de lejos. Hay otros 10.741 millones de euros adicionales, también solo para este ejercicio, que están comprometidos en el contexto del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. Precisamente, son los que apuntalan un total de 79 programas militares y 31 Planes Especiales de Modernización (PEM).

En esos 79 programas de adquisición hay una gran diversidad de líneas de actuación, que se mueven entre inversiones en infraestructuras militares, pero también la compra de munición o el desarrollo de sistemas avanzados de ciberdefensa, inteligencia y espacio. También se contempla la modernización y reconversión de distintos centros en otros de carácter tecnológico y logístico.

Las incorporaciones de material novedoso y sustituciones de armamento y vehículos de defensa destacan sobre todo en el marco de los 31 planes industriales. En este listado podemos encontrar desde partidas para comprar helicópteros, a la modernización de anteriores, pero con un claro acento en el desarrollo tecnológico.

Vehículos de combate sobre cadenas modernizados (Pisarro).

Actualización de artillería autopropulsada.

Adquisición de nuevos radares y cifrados para proteger comunicaciones.

Compra de vehículos lanzapuentes.

Nuevos buques, desde el reemplazo de los de aprovisionamiento (BAC) a plataformas navales o un hidrográfico oceánico.

Modernización de las fragatas serie F-100.

Un nuevo sistema de guerra electrónica.

Adquisición de nuevos aviones de instrucción y el sistema de aprendizaje.

Incorporación de una flota de seis helicópteros multipropósito y dos satélites radar.

¿Y los españoles en misiones internacionales?: también cuentan

Otro de los aspectos que el Ministerio de Defensa puede poner sobre la mesa de la OTAN es el elevado grado de participación de militares españoles en misiones conjuntas de la Alianza Atlántica. Para hacerse una idea, la última aprobación que tuvo lugar en diciembre del pasado año, fijó que serán 4.000 militares españoles -también guardias civiles- los que estarán desplegados en distintos operativos de la organización a lo largo de 15 países.

Con todo, este no será el número exacto de soldados españoles que integrarán alguna misión internacional o maniobra, puesto que de forma temporal se alcanzan picos mucho mayores. Para hacerse una idea, en 2025 fueron 21.696 los militares que participaron en alguna de las 14 misiones exteriores, además de en la misión EUMAM de apoyo a Ucrania, que tiene lugar en territorio español.

¿Hablamos también de los 4.500 millones de euros comprometidos con EEUU?

El propio presidente estadounidense, Donald Trump, ha llegado a amenazar con imponer aranceles en España -después le informaron de que eso afecta a toda la Unión Europea, claro- si no daba su brazo a torcer para llegar al 5% de inversión en Defensa. No obstante, hace unos meses trascendió una información que pone en duda el mantra de Washington de que España no invierte tanto en Defensa.

Esa inversión ha crecido y, en materia de contratos y compromiso, ha beneficiado claramente a la industria bélica estadounidense. ¿Mucho, poco? Podría decirse que es el 'negocio del medio siglo', porque solo entre 2023 y 2024, Madrid ha comprometido a compras de material bélico o armamento a EEUU la cuarta parte de todo lo que había destinado desde 1950. Lo desveló El País.

Son 4.500 millones de euros que servirán para sufragar sistemas Patriot -baterías antimisiles-, helicópteros MH-60R y diversos equipos auxiliares. ¿Contabiliza la Administración Trump este tipo de cuestiones cuando habla de las capacidades y el compromiso de España? Habrá que esperar a ver el baile de declaraciones, a un lado y otro del Atlántico, que se produzca cuando tenga lugar la publicación de los datos sobre gasto de la OTAN. Será a mediados del próximo mes de febrero.