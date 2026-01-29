David Uclés desvela por qué lleva gorra: no es algo de ahora y tiene historia detrás

"Da la imagen de chico tal, de pueblo, con la boina, tal. Con mucha inteligencia. Es un chico muy listo. Muy listo, muy listo, Me cae bien, me cae bien". Estas palabras las pronunció hace tan sólo unos días Arturo Pérez-Reverte sobre David Uclés, justo antes de que saltara la polémica que rodea a ambos escritores a raíz de unas jornadas sobre la Guerra Civil.

De un lado están Reverte y Jesús Vigorra, organizadores de 1936: La guerra que todos perdimos, jornadas que se iban a celebrar la semana que viene en Sevilla. De otro, Uclés, quien iba a participar, pero el fin de semana pasado anunció que no lo haría por la presencia en el cartel de figuras como José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros, además de por otros desacuerdos como la falta de paridad. El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, también se borró de la convocatoria.

Ese fue el origen de todo un debate que ha tenido recorrido durante toda la semana y que este miércoles desembocó en que esas jornadas han quedado pospuestas al otoño por, según los organizadores, amenazas y "una campaña intolerable de presiones que desde el partido Podemos y medios afines se ha estado ejerciendo sobre algunos de los participantes". El lunes darán más detalles en una rueda de prensa en Sevilla.

Seña de identidad desde los 14 años

Ese 'buen rollo' y esas alabanzas al 'chico' de la boina, seña de identidad del autor de La península de las casas vacías y ganador del Nadal por La ciudad de las luces muertas quizá ya no vuelvan a repetirse.

Precisamente este jueves, en una entrevista en El País, Uclés cuenta por qué lleva gorra, algo que lleva haciendo desde hace la adolescencia.

"Yo, a los 14, me puse una gorra. Puede que fuera un gesto rebelde. Mi padre es guardia civil y no le gustaba que la llevara, la gente en el colegio que si maricón, encima, por la pluma y por la gorra. Luego se ha quedado la gorra por estética: a mí me gusta", subraya el escritor.

Como cuenta, ha sufrido agresiones "desde los nueve años": "Me tiraban piedras, me atizaban con hierros, me metieron una vez en un garaje y me dieron una paliza entre cuatro. Mi madre me ponía alcohol en los moratones. Es que me emociono. No por mí, por ella. Mi pobre madre… Fue atroz. Pero yo me lancé al mundo y no oculté nada".

"Soy gay y lo digo, ando de la mano por la calle con quienes amo, pero yo sufrí un acoso horrible y todos lo supieron y fueron testigos: desde los profesores a mi familia", remacha.

Su opinión sobre la suspensión de las jornadas

Sobre la suspensión del congreso sobre la Guerra Civil, Uclés afirma en esa misma entrevista que lo ve "como un triunfo común, no solo mío, sino de todos los participantes que hemos tenido el coraje de dar un paso atrás y no participar en unas jornadas que, con ese cartel, pretendían, creo, dar la sensación de que los abajo firmantes compartíamos la misma tesis".

"La guerra sí la sufrimos todos, pero no la perdimos todos. La provocaron quienes la ganaron, es decir, un grupo de militares fascistas que querían imponer su moral a todo un pueblo", incide el autor.