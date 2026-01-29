Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Debate a ocho hoy por las elecciones de Aragón 2026: horario y dónde ver en directo
Debate a ocho hoy por las elecciones de Aragón 2026: horario y dónde ver en directo

Participarán los ocho candidatos con representación parlamentaria para los comicios aragoneses del próximo 8 de febrero. 

Carlos Ramos
Bandera de Aragón, en una imagen de archivo.
Bandera de Aragón, en una imagen de archivo.Getty Images

La campaña de las elecciones aragonesas del próximo 8 de febrero está entrando en su recta final y las distintas formaciones políticas ultiman los preparativos para conseguir el mayor número de votos en los comicios. Tras el cara a cara que protagonizaron Pilar Alegría, la candidata del PSOE al Gobierno de Aragón, y Jorge Azcón, el aspirante del PP, hoy 29 de enero, San Valero, tendrá lugar un debate a ocho.

Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (VOX), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), María Goicoechea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR) se verán las caras en esta cita en Radio Televisión Española (RTVE).  

Horario y dónde ver el debate electoral a ocho para los comicios 

De este modo, en el debate se reunirán los candidatos a la Presidencia del Gobierno de los ocho partidos con representación parlamentaria. Se emitirá a las 21:45, después del Telediario 2, en La 1 en desconexión para Aragón y, a nivel nacional, en el Canal 24 horas, Radio 5, rtve.es y la plataforma RTVE Play. Estará moderado por el presentador Xabier Fortes. 

Dicho debate se estructurará en tres bloques temáticos, con 20 minutos de duración cada uno de ellos: economía, políticas sociales y regeneración democrática. Este da continuidad al cara a cara que protagonizaron Pilar Alegría y Jorge Azcón el pasado lunes 26 de enero, que se emitió en Aragón TV. El formato no se veía en la comunidad aragonesa desde el pasado 2015.

