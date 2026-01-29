Sánchez no acude al Senado: ¿estaba obligado a comparecer para hablar del accidente de Adamuz?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba este jueves convocado para acudir al Senado con el objetivo de dar explicaciones sobre los accidentes ferroviarios mortales que se han producido en estos últimos días en España, tanto en Adamuz (Córdoba) como en Gélida (Barcelona), con 46 fallecidos. Sin embargo, tal como ya adelantó Moncloa, Sánchez ha obviado esta citación y dará explicaciones en el Congreso el próximo 11 de febrero.

El presidente de la Cámara Alta, el 'popular' Pedro Rollán, remitió previamente una carta el jefe del Ejecutivo en la que le adverrtía de "consecuencias jurídicas" si no acudía al pleno. "La falta de comparecencia en la fecha y hora señaladas, sin causa debidamente justificada y comunicada por los cauces oficiales, podrá dar lugar a la adopción de las medidas que procedan por parte de los órganos de la Cámara y a la exigencia de las responsabilidades que en Derecho correspondan", señalaba en su carta.

Rollán basaba su exigencia en los artículos 110 y 111 de la Constitución, que establecen:

Artículo 110.1: Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.

Articulo 111.1: El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal.

Igualmente, invocaba los artículos 70 y 182.1 del reglamento del Senado:

Artículo 70: El Senado podrá reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los Senadores. La solicitud deberá señalar exactamente el orden del día que se propone y el Presidente deberá convocar a la Cámara dentro de los diez días siguientes al de su recepción. Las sesiones extraordinarias serán clausuradas una vez que el orden del día haya sido agotado.

Artículo 182.1: El Presidente del Gobierno, a petición propia o por acuerdo de la Junta de Portavoces, comparecerá ante el Pleno del Senado para informar sobre un asunto determinado. Estas comparecencias podrán ser solicitadas por dos grupos parlamentarios o por la quinta parte de los miembros de la Cámara.

Este último artículo, el 182.1, es una de las novedades que el reglamento presenta gracias a las dos reformas que ha llevado a cabo el PP en esta legislatura con el fin de forzar a Sánchez a acudir al Senado, de igual manera que el artículo 164 le exige someterse a las preguntas de los senados "al menos una vez al mes durante los periodos ordinarios de sesiones, salvo que motivos justificados, notificados a la Cámara, se lo impidan".

Sin embargo, y desobediendo a estas reformas del reglamento, la última vez que compareció Sánchez en el senado fue en marzo de 2024; es decir, hace ya casi dos años.

El grupo socialista ha criticado que el PP use su mayoría absoluta en el Senado para modificar el reglamento de la Cámara Alta sin contar con la voz de las otras formaciones. Y, además, defiende que Sánchez delegue las explicaciones del Gobierno en el ministro de Transportes, Óscar Puente, en virtud del artículo 108 de la Constitución, que dice: "El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados". Es decir, en el Congreso y no en el Senado.

Al respecto, Rollán asegura que los servicios jurídicos de la Cámara señalan que ese "solidariamente" que recoge la Constitución "no significa que pueda delegarse la responsabilidad, sino una 'responsabilidad en bloque' en caso de mociones de censura".

"Estupor" de Óscar Puente

El ministro de Transportes, Óscar Puente, que también estaba citado este jeuves en el Senado, ha considerado por su parte "razonable "que la comparecencia que haga el presidente del Gobierno sea después del ministro del ramo y en la Cámara (el Congreso) en la que todos los grupos están representados", ha argumentado.

Por otro lado, Puente ha comparado la disposición de Sánchez a comparecer frente a la del expresidente Mariano Rajoy en el accidente ferroviario de Angrois en 2013. "En aquella ocasión, el presidente del Gobierno no consideró necesaria su comparecencia ni en el Congreso ni en el Senado ni en ningún momento, pero es que ni siquiera la ministra del ramo consideró oportuno comparecer en el Senado", ha señalado.

"Puesto que he escuchado aquí hablar de las víctimas y decir que si las víctimas no merecen la presencia del presidente del Gobierno, la pregunta que cabe hacer es si los 80 muertos de Angrois no merecían la presencia del presidente del Gobierno", ha dicho.