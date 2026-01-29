Puente acusa en el Senado a la "derecha política y mediática" de esparcir "bulos" sobre el accidente de Adamuz

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado este jueves a la "derecha política y mediática" de esparcir "bulos conscientes" sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 45 personas.

En una compareciencia a petición de la Cámara Alta, con la mayoría absoluta del PP, Puente ha dicho que esta "desinformación interesada sólo beneficia" a quienes "no creen en las instituciones" ni en el país.

"Es la irrupción de un neofascismo que busca aniquilar convivencia, minar la confianza de las instituciones el miedo, que es su caldo de cultivo. He leído y escuchado auténticas barbaridades, algunas ya con cierta antigüedad, como que derivamos cientos de millones que debían emplearse en el mantenimiento de nuestra red ferroviaria a impulsar el ferrocarril en otros países como Marruecos. Son bulos conscientes tras los que se encuentra la derecha política y mediática", ha expresado

Además de Marruecos, entre los bulos que ha señalado Puente es que se hicieron carriles con "productos low-cost" o que los trenes auscultadores de las vías "estén abandonados y vandalizados". "Este es el juego de la ultraderecha y lamentablemente a veces de la derecha también, y yo les llamo a la reflexión, porque esto, a los únicos que beneficia, es a los que no creen en nuestras instituciones, a los que no creen en nuestros país", ha zanjado.

Gritos de "dimisión"

El ambiente durante su comparecencia ha sido muy tenso. La bancada del PP ha recibido a Puente con gritos de "dimisión" a su entrada al hemiciclo de la Cámara Alta y ha criticado que Pedro Sánchez, al que también se había citado, no haya acudido para dar explicaciones sobre el accidente.

Por lo demás, Puente ha vuelto a insistir en su comparecencia que la renovación a la que fue sometida esta línea en los últimos años fue integral, aclarando que el término 'integral' no supone levantar todas las vías y cambiarlas, sino actuar "de manera progresiva, ordenada y compatible" con la explotación ferroviaria, sustituyendo los elementos que lo requieran con arreglo a criterios técnicos.

"No se toman decisiones aleatorias, sino que se hace conforme a un criterio técnico, y todas las actuaciones realizadas en la renovación están respaldadas por contratos públicos con pliegos técnicos detallados", ha argumentado.

En cuanto a la respuesta de las instituciones, Puente ha agradecido "la unidad y la lealtad" que asegura que han mostrado todas las instituciones: "Es digna de mención y de elogio", incluyendo los servicios de emergencia y sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Ayuntamiento y a los vecinos y vecinas de Adamuz.

"Soy consciente de que no hay palabras para describir adecuadamente el dolor que causan estas tragedias, pero también permiten medir la capacidad de respuesta de una sociedad, y la nuestra -quiero decirlo alto y claro- ha estado a la altura. Entre todos los servidores públicos que han participado en las tareas de rescate, ha sido ejemplar", ha enfatizado.