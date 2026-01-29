Van a cenar buffet libre con un niño y cuando piden la cuenta se llevan una sorpresa: se quejan y la respuesta del restaurante puede sentar precedente

Los llamados buffet libre, sobre todo asiáticos, han proliferado de forma considerable en muchas ciudades de España. En muchos polígonos y centros comerciales de las afueras de las ciudades se han erigido estos restaurantes que siempre están llenos y donde la gente suele comer hasta hartarse.

En las últimas horas se ha viralizado en redes sociales la queja de un cliente que fue a uno de estos locales y que, al pedir la cuenta, se percató de que todo era más caro y de que había menos comida.

"Siento mucho tener que poner esta reseña, pero me veo en la obligación, porque mi familia y yo somos unos clientes que llevan viniendo muchísimos años y desde hace un tiempo para acá a ido en decadencia, pero hoy ha sido todo penoso", ha empezado diciendo.

Y ha proseguido: "Lo primero de todo es que ha subido mucho de precio para ser un buffet que además no queda nada de comida y lo que hay de comida estaba duro y el pescado pasado. Y para rematar variedad de postre nula, las cubetas de helado vacías y atención pésima".

Se ha quejado de que "de nada de lo que pregúntanos había más. A día de hoy no volveremos ni lo recomendamos en absoluto".

La respuesta del restaurante

El restaurante no se ha quedado atrás y ha querido explicarse. En el tema del precio, por ejemplo, ha señalado que lo que ha ocurrido aquí es que ha tenido que pagar como adultos por los niños, que ya miden más de 1,50.

"Lo siento mucho por lo que has pasado, pero sobre 23:00 de la noche es normal que no quede nada porque 23:15 solemos recoger la comida y terminando el trabajo", han empezado diciendo.

Y han proseguido sobre el tema de los menores: "Te habíamos comentado que si os apetece algo te lo hacemos en el instante... y por cierto niños entre 1 metro-1,40 metros es infantil, pero niñ@ como el tuyo que mide 1,50 o más es normal que te cobramos como un adulto".

Reacciones

Como siempre que sucede algo así, los usuarios se han apresurado e expresar su opinión sobre la queja del cliente y sobre la respuesta del restaurante.

El propio Soy Camarero, que ha compartido la historia, ha afirmado: "Aquí dos cosas que decir, si vas a minutos de cerrar es normal que que te encuentres el buffet así ¿no? Lo segundo es el tema de estaturas para los niños es un precio u otro, siempre he visto que es por edades pero por altura? Decidme vosotros".

Otros usuarios se han sorprendido por pagar por altura y no por edad: "Mi marido mide 2 metros y mi hija mayor (el niño es muy bebé todavía) es extremadamente alta. Así que quieren que pague como un adulto aunque tenga 9 años y coma como un pájaro".