Preguntan a Paula Echevarría por cómo lleva el odio en las redes y lo que propone da que pensar

Paula Echevarría está de estreno. La actriz y modelo asturiana de 48 años se encuentra en la promoción de nueva serie de televisión A la deriva. En una entrevista para el diario El Mundo, dice sentirse satisfecha con su nuevo trabajo: "Va a ser una serie muy importante". Habla de cómo han sido sus últimos meses alejada de su familia, de la relación con sus compañeros de reparto y también de otros temas, como la música, o las redes sociales.

En lo que respecta a este último tema, la asturiana lo tiene muy claro. Al ser preuntada por cómo lleva el hate(odio) en las redes sociales asegura que lo toma como "un caso perdido hasta que las redes decidan hacer algo para evitarlo". "Se puede decir que algo no te gusta, pero hay situaciones que rozan la delincuencia y la violencia", critica.

"No lo digo por mí, porque no me meto en muchos jardines normalmente, pero leo y veo cosas tremendas", continúa la popular actriz españolas, que reúne casi 4 millones de seguidores en su perfil de Instagram. "Hasta que no se haga un control exhaustivo de quién está detrás de cada nombre y cada comentario, no va a cambiar nada y no sé por qué razón no interesa. ¡Si para tener un simple abono de transporte casi tienes que dar la partida de nacimiento!", bromea en su conversación con El Mundo.

"Nunca temí nada"

Al reunir millones de seguidores en redes sociales, Echevarría se considera una influencer más alllá de su papel como intérprete. "Nunca temí nada", explica. "Siempre hice lo que me apetecía en cada momento. Y hoy, a mis 48 años, doy gracias por haber hecho lo que me daba la gana y no dejarme influir por lo que pensaran los demás.", celebra.

Preguntada por si se ha visto condicionada de alguna manera por su papel como creadora de contenido lo tiene claro: "Sí estaba mal visto y sí, sé que a mí se me ha considerado menos actriz que a otras por hacer publicidad o por hacer contenido en redes, pero me ha dado igual".

La asturiana, popularmente conocida por sus trabajos en Velvet o Al salir de clase, tiene clara cuál es su meta en la vida: "Ser libre". "Mi meta en la vida es que el día que muera me pregunten si he sido feliz y poder decir 'sí, lo he sido y he hecho lo que he querido".