El recado del influencer Cocituber a Juan Roig: "Ya que tengamos que dejar de cocinar en casa para comer en Mercadona... yo no participo en eso"

El influencer gastronómico Cocituber ha lanzado una crítica directa al modelo de negocio de Mercadona y, en particular, al crecimiento de su oferta de comida preparada. En su visita al pódcast de GastroSer el creador de contenido se mostró abiertamente en contra de las grandes superficies.

Además, advirtió sobre que cada vez más personas sustituyan la cocina casera por platos listos para consumir. "Estoy en contra de Mercadona directamente, no me gusta. Estoy en contra de las grandes superficies, totalmente", afirma.

Su rechazo, explica, no tiene tanto que ver con la calidad de los productos que ofrecen, sino con el concepto y el impacto que, en su opinión, estas empresas tienen sobre el pequeño comercio y la hostelería.

"Creo que la gente va a dejar de cocinar en casa"

El influencer sostiene que el crecimiento de la comida preparada puede cambiar los hábitos de consumo. "Creo que la gente va a dejar de cocinar en casa. Van a comer la comida en Mercadona, seguramente esté buena, pero yo no participo en eso", asegura.

Aunque reconoce que probablemente los platos listos para consumir tengan buena calidad, insiste en que su crítica se centra en el modelo. "Estoy seguro de que está rica, estoy seguro de que se come bien. Pero no me gusta como concepto la monopolización de las cosas", añade.

Para Cocituber, este tipo de estrategias pueden acabar desplazando tanto a pequeños comercios como a bares y restaurantes, especialmente en un escenario económico complicado para la hostelería.

El impacto en el comercio local

El creador pone como ejemplo su ciudad, Ávila, donde asegura haber visto desaparecer numerosos negocios tradicionales. "Yo voy por las calles y está todo cerrado. Antes había tiendas especializadas: de cascos de moto, de guantes… todo eso ha desaparecido", lamenta.

En su opinión, la concentración del consumo en grandes superficies y plataformas digitales ha reducido el margen para los pequeños negocios. “Todo eso ha acabado en qué: en Mercadona, en Amazon”, resume. Esta transformación, sostiene, ha cambiado el paisaje comercial de muchas ciudades y ha dificultado la apertura de nuevos negocios independientes.

Advertencia sobre la hostelería

Cocituber también advierte del momento complicado que atraviesa el sector hostelero. Según explica, los bares y restaurantes operan con márgenes cada vez más ajustados y enfrentan mayores costes.

"Ahora mismo para ser hostelero tienes que ser ingeniero", afirma, en referencia a la complejidad de cuadrar cuentas con la inflación y los gastos actuales. Además, señala que el cierre de locales ya es visible en grandes ciudades.

"Madrid… no sé los bares que cierran al día, pero son muchos y va a seguir", asegura y teme que la expansión de grandes cadenas con precios competitivos termine por agravar la situación. “Esperemos que no se lo queden todo cuatro”, añade.