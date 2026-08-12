A David Bisbal le pilló el terremoto de Colombia allí y cuenta cómo lo vivió: "Ha sido un poco de pánico"

David Bisbal ha vivido en primera persona uno de los momentos más delicados de los últimos días en Colombia. El cantante almeriense se encontraba en Bogotá cuando un terremoto de magnitud 7,4 sacudió varias zonas del país, dejando hasta ahora al menos 250 muertos.

El artista está estos días en Colombia por motivos profesionales. Bisbal participa en la grabación de Operación Triunfo USA, donde ha formado parte del jurado y también ha sido uno de los invitados de la gala final.

Horas antes del seísmo, todo era normalidad. El cantante había compartido en redes sociales varias publicaciones en las que aparecía disfrutando de su estancia en el país junto a su familia. Sin embargo, la tranquilidad se rompió de madrugada cuando el temblor sorprendió a todos desde el hotel en el que se alojaban.

Bisbal decidió mostrar a sus seguidores cómo se vivió el terremoto desde el interior de la habitación. En los vídeos difundidos por el artista puede verse cómo los muebles y distintos objetos se mueven con fuerza mientras el edificio se sacude.

"Ha sido un poco pánico"

Durante la grabación también se escucha la voz del cantante, visiblemente nervioso ante la situación: "Espero que no pase nada, Dios mío". Una vez pasado el susto, el almeriense reapareció ante la cámara para explicar cómo había experimentado el fenómeno

"Lo cierto es que haberse despertado esta mañana con ese temblor tan fuerte en Bogotá ha sido un poco de pánico al principio", confesó. Según relató, la incertidumbre de los primeros minutos aumentó por las señales de emergencia que comenzaron a sonar en los alrededores.

"Empezaron a sonar un montón de alarmas por protocolo de otros edificios colindantes al mío y, por suerte, en Bogotá no ha sucedido nada", explicó. Tras compartir su experiencia, Bisbal quiso enviar un mensaje de apoyo a todos los afectados por el terremoto y mostró su solidaridad con quienes han sufrido las consecuencias del seísmo.

El cantante, que vivió el temblor desde la capital colombiana, reconoció el impacto emocional de una situación que convirtió una estancia familiar y profesional en una mañana marcada por el miedo y la incertidumbre.