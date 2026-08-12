La emotiva carta de Messi a su padre: "Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad"

Tras no superar un delicado cuadro de salud, el pasado sábado 8 de agosto, a los 68 años, Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, falleció en su ciudad natal, Rosario. Así lo confirmó en su momento el hospital Grupo Centro Rosario, donde estaba ingresado, a través de sus redes sociales.

Después de desplazarse hacia territorio argentino desde Miami, Estados Unidos, para darle una despedida final a su progenitor, Lionel se pronunció públicamente respecto a la situación este miércoles a través de su cuenta de Instagram.

Las sentidas palabras de Lionel a su padre

"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?", escribió Messi, de 39 años, en dicha plataforma digital.

A casi un mes de la final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, en la que Argentina cayó 1-0 ante España, el capitán de la selección argentina reveló: "Tanto me pedías que juege el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste".

"Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido", reveló Messi.

El rosarino lamentó no haber podido llevarle una nueva copa a su padre. "No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien", contó. Destacó, sin embargo, el disfrute del equipo en cada partido y dijo a su padre: "Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo".

"Todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos", manifestó.

Jorge Messi fue el cerebro detrás de la carrera futbolística de su hijo como representante y administrador de la estructura financiera multimillonaria familiar, que no paró de crecer desde la llegada de ambos a probar suerte en el FC Barcelona en 2000.

"Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada", aseguró 'la pulga'. "Descansa en paz y cuídanos desde arriba como lo hacías acá", concluye Messi.