Iñaki Urdangarin revela el desconocido trabajo de su hijo Miguel Urdangarin

Iñaki Urdangarin concedió una entrevista a Jordi Basté para el programa Pla Seqüència de TVE en catalán. En ella expresó que no siente rencor, que su madre y sus hijos saben que no tuvo voluntad de delinquir, que lo pasó muy mal en la cárcel sobre todo en los primeros tres meses, y que la mayor pérdida que le trajo la prisión fue la infanta Cristina, a la que calificó como uno de los amores de su vida y de la que dice que le quiere mucho.

Además, al hablar de sus hijos contó que Pablo está en Barcelona, donde milita como jugador de balonmano en Granollers, que Juan vive en Londres, donde está muy contento y que Irene está estudiando segundo de carrera en Inglaterra. La sorpresa llegó cuando señaló a lo que se dedica el tercero de sus vástagos.

Miguel Urdangarin en una autoescuela de Madrid en 2023. Europa Press via Getty Images

"Miguel está en Madrid trabajando en un fondo de inversión". No dio más detalles, pero así hemos sabido que Miguel Urdangarin, del que menos se sabía, continúa viviendo en la capital de España, ciudad a la que se trasladó en su momento para realizar unas prácticas.

Tras finalizar sus estudios en Biología Marina en Reino Unido se tomó un año sabático que no salió como él quería al lesionarse en Suiza cuando realizaba un curso de monitor de esquí.

Juan Urdangarin, Irene Urdangarin, Miguel Urdangarin, Olympia Beracasa, Pablo Urdangarin y Johanna Zott en el almuerzo por el 50 aniversario de la monarquía en El Pardo. Sergio R Moreno

En estos años había estado entre Ginebra y Madrid, pero parece haberse establecido en la capital de España. Sabemos también que mantiene una relación con Olympia Beracasa, una joven venezolana a la que conoció en el colegio en Ginebra y con la que se reencontró años después.

Urdangarin ha cambiado también como padre

Aparte de esto, Urdangarin manifestó en la entrevista que sus hijos "han sido un ejemplo de resiliencia", y que hacen lo que deben hacer de la mejor manera posible. Asegura que antes de la cárcel era más controlador y rígido y estaba más pendiente de ellos, mientras que ahora ha aflojado, es un padre que les anima y que ha entendido que hay cosas "mucho más importantes que ser exigente".