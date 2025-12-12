Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Iñaki Urdangarin revela el desconocido trabajo de su hijo Miguel Urdangarin
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

Iñaki Urdangarin revela el desconocido trabajo de su hijo Miguel Urdangarin

El exjugador de balonmano contó en su entrevista a qué se dedican sus hijos. De Juan, Pablo e Irene no aportó novedad, pero sí lo hizo del tercero de sus vástagos.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
Miguel Urdangarin en la cena previa a la boda de Nicolás de Grecia y Chrysí Vardinogiannis
Miguel Urdangarin en la cena previa a la boda de Nicolás de Grecia y Chrysí VardinogiannisEuropa Press Entertainment

Iñaki Urdangarin concedió una entrevista a Jordi Basté para el programa Pla Seqüència de TVE en catalán. En ella expresó que no siente rencor, que su madre y sus hijos saben que no tuvo voluntad de delinquir, que lo pasó muy mal en la cárcel sobre todo en los primeros tres meses, y que la mayor pérdida que le trajo la prisión fue la infanta Cristina, a la que calificó como uno de los amores de su vida y de la que dice que le quiere mucho.

Además, al hablar de sus hijos contó que Pablo está en Barcelona, donde milita como jugador de balonmano en Granollers, que Juan vive en Londres, donde está muy contento y que Irene está estudiando segundo de carrera en Inglaterra. La sorpresa llegó cuando señaló a lo que se dedica el tercero de sus vástagos.

Miguel Urdangarin en una autoescuela de Madrid en 2023
  Miguel Urdangarin en una autoescuela de Madrid en 2023.Europa Press via Getty Images

"Miguel está en Madrid trabajando en un fondo de inversión". No dio más detalles, pero así hemos sabido que Miguel Urdangarin, del que menos se sabía, continúa viviendo en la capital de España, ciudad a la que se trasladó en su momento para realizar unas prácticas.

Tras finalizar sus estudios en Biología Marina en Reino Unido se tomó un año sabático que no salió como él quería al lesionarse en Suiza cuando realizaba un curso de monitor de esquí.

Juan Urdangarin, Irene Urdangarin, Miguel Urdangarin, Olympia Beracasa, Pablo Urdangarin y Johanna Zott en el almuerzo por el 50 aniversario de la monarquía
  Juan Urdangarin, Irene Urdangarin, Miguel Urdangarin, Olympia Beracasa, Pablo Urdangarin y Johanna Zott en el almuerzo por el 50 aniversario de la monarquía en El Pardo.Sergio R Moreno

En estos años había estado entre Ginebra y Madrid, pero parece haberse establecido en la capital de España. Sabemos también que mantiene una relación con Olympia Beracasa, una joven venezolana a la que conoció en el colegio en Ginebra y con la que se reencontró años después.

Urdangarin ha cambiado también como padre

Aparte de esto, Urdangarin manifestó en la entrevista que sus hijos "han sido un ejemplo de resiliencia", y que hacen lo que deben hacer de la mejor manera posible. Asegura que antes de la cárcel era más controlador y rígido y estaba más pendiente de ellos, mientras que ahora ha aflojado, es un padre que les anima y que ha entendido que hay cosas "mucho más importantes que ser exigente".

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 